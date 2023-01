Qui dit jeudi, dit nouveaux jeux gratuits. Depuis plusieurs années maintenant l’Epic Games Store propose aux joueurs PC de récupérer un ou plusieurs cadeaux toutes les semaines. Un rendez-vous devenu immanquable tant l’éditeur de Fortnite propose des jeux de qualité mais parfois méconnus du grand public. Ceux de la semaine du 26 janvier seront disponibles d’ici quelques heures. Voici quel sera le programme.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store

On connaît la chanson par cœur depuis le temps. Chaque jeudi après-midi à 17h tapantes, un ou deux jeux gratuits Epic Games Store sont disponibles sur la boutique. L’année a commencé sur une bonne note pour les joueurs PC et le concurrent de Steam continue de miser sur de plus petites productions bien notées. La semaine dernière, seul Epistory - Typing Chronicles était disponible, mais il sera bien remplacé par deux nouveaux cadeaux. Du 26 janvier au 2 février 2023 à 17h, heure française, les joueurs pourront donc récupérer sans frais Adios et Hell is Others.

Adios gratuit sur l'EGS

Le premier jeu gratuit Epic Games Store se présente comme une expérience cinématographique à la première personne. On y incarne un éleveur de porcs basé au Kansas qui fait baigne dans les affaires louches de la mafia en les aidant à se débarrasser de corps. Cependant le personnage principal est lassé. Il ne veut plus utiliser ses cochons pour les aider à nettoyer leurs traces. Alors quand son ami tueur à gages vient lui demander de l'aider, il doit trouver le courage de lui dire qu’il en a assez. Sur Steam, le jeu a récolté une très grande majorité d’avis très positifs.

Hell is Others, un jeu de survie multijoueur

Hell is Others est quant à lui un jeu de survie et de tir en vue du dessus mêlant à la fois JcJ et JcE. Seul et isolé dans son minuscule appartement, Adam Smithson n’a que pour compagnie son bonsaï. Dans cet univers où le sang est une monnaie d'échange, il n'a d’autre choix que de sortir de chez lui pour s’approvisionner dans les rues obscures de la ville, plongée dans une nuit éternelle. Dans ce jeu gratuit Epic Games Store, personnalisez et améliorez votre personnage en récupérant des objets lors de vos chasses, cultivez des munitions grâce à vos plantes sanguinaires et affrontez Les Autres pour rester au sommet de la chaîne alimentaire dans la composante multijoueur.