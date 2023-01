Le rendez-vous incontournable des joueurs PC reprend de plus belle. Chaque jeudi, l’Epic Games Store propose de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits à la qualité variable. Celui de la semaine du 19 janvier sera disponible dans quelques heures seulement. Voici quel sera l’heureux élu.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Le train-train reprend de plus belle. Après avoir marqué le coup pour les fêtes de fin d’année, l’EGS retrouve son rythme habituel. Chaque semaine, les joueurs peuvent donc à nouveau récupérer un ou plusieurs jeux gratuits Epic Games Store. Il leur reste encore quelques heures pour mettre la main sur les trois titres qui disparaîtront à ce jeudi 19 janvier à 17h tapantes, à savoir First Class Trouble, Divine Knockout et Gamedec. Ils seront ensuite remplacés par un nouveau cadeau : Epistory - Typing Chronicles.

Dans ce jeu d’aventure narratif indépendant sorti en 2016, un écrivain en manque d'inspiration fait appel à sa muse, vous, pour parvenir à écrire sa dernière œuvre. L’histoire débute donc au beau milieu d’une page blanche, qu’il conviendra de remplir à mesure que vous résolvez des énigmes et combattez tout un tas d’ennemis. Page par page, en progressant dans ce monde et en l’explorant à dos d’un renard à trois queues, aidez l’écrivain à terminer son livre afin qu’il retrouve la magie des mots. Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 19 au 26 janvier à 17h tapantes.

Sur Steam, Epistory - Typing Chronicles est ultra bien noté avec plus de 3500 avis positifs. Ce serait donc bête de passer à côté. Pour le moment, c’est le seul cadeau annoncé. En revanche, il n’est pas exclu qu’il soit rejoint par un autre titre surprise cet après-midi, tout comme la semaine dernière. On sera fixé sur ce point et sur le prochain jeu gratuit d’ici quelques heures seulement.