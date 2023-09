Rendez-vous incontournable pour tous les joueurs PC, l’Epic Games Store offre chaque semaine un ou plusieurs jeux gratuitement. Il suffit de s’inscrire sur la plateforme pour ajouter ces nouveaux jeux à sa bibliothèque sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Tantôt, ces jeux sont de gros titres très populaires, tantôt ce sont de jolies pépites. Et parfois c'est un mélange des deux ou rien de tout ça. Bref, c’est un peu au petit bonheur la chance.

Dernière chance pour récupérer le jeu gratuit de la semaine dernière !

La semaine dernière, c’est bien une petite pépite immanquable qui a été offerte. Cave Story+, un jeu de plateforme ultra populaire considéré comme l'un des pionniers du genre “indépendant”. Sorti au début des années 2000, le jeu a été publié en tant que jeu totalement gratuit et il a rapidement rencontré le succès auprès des joueurs. Fort de cette nouvelle popularité, il a le droit à une version améliorée, Cave Story+. Ça et plusieurs rééditions, notamment sur les consoles de Nintendo. Le jeu est encore distribué gratuitement sur l’Epic Games Store à l’heure où ces lignes sont écrites. Vous pouvez encore récupérer Cave Story + jusqu’au 7 septembre à 17h.

Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store est... étonnant

Cette semaine, le jeu gratuit de l’Epic Games Store s’appelle Spelldrifter. C’est un jeu de stratégie qui mélange plusieurs genres. La stratégie pure sang, avec tout un tas d'unités à contrôler, du tactical-RPG au tour par tour, mais aussi du jeu de cartes. Vous devez en effet préalablement concocter des decks de cartes dotés de pouvoirs et d'autres capacités spéciales afin de vous en sortir en combat. Le jeu insiste d’ailleurs sur le fait de savamment utiliser ses mécaniques que ce soit la conception de son deck ou le contrôle de l’espace et de l’environnement.

Mine de rien, le jeu est assez confidentiel mais semble plutôt apprécier pour les quelques joueurs qui ont donné leur avis à son sujet sur Steam notamment. Ce mélange surprenant des genres semble donc relativement efficace. A vous de jouer les curieux ! Spelldrifter sera récupérable dès ce jeudi 7 septembre à 17h et ce jusqu’au 14 septembre à la même heure.

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

La semaine prochaine, un ou plusieurs autres jeux seront offerts, c’est une certitude. Mais si l’Epic Games Store ne manquera certainement pas son rendez-vous hebdomadaire, on ne connaît toujours pas l’identité du jeu offert. Indépendant, AAA, jeu multijoueur… les paris sont ouverts. S’il arrive parfois que le jeu soit révélé avant l’heure, on sera dans tous les cas fixé dès la fin de journée à 17 heures pétantes. On se dit donc à tout à l’heure !