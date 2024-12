Difficile de passer à côté désormais, l’Epic Games Store a transformé ses jeux gratuits hebdomadaires en rendez-vous quotidien le temps des fêtes de fin d’année. Depuis plus d’une semaine maintenant, l’EGS offre des jeux gratuits chaque jour, et ce jusqu’au 2 janvier 2025. Une bien belle manière de finir l’année en beauté. Cerise sur le gâteau, il n’y a absolument aucune condition pour en profiter. Si ce n’est bien évidemment d'avoir un compte sur l’Epic Games Store. Au lendemain de Noël, c’est un très gros jeu qui sera offert. Un immanquable pour beaucoup de joueur.

Le neuvième jeu gratuit de l'Epic Game Store est le roi de sa catégorie

Après avoir offert de bien jolis petits jeux, ainsi que l’excellent Control le jour J de Noël, l’Epic Games Store va continuer avec un nouveau gros jeu. Comme c’est le cas presque à chaque fois, le jeu gratuit du jour a déjà leaké. Des petits malins ont réussi à découvrir l’identité du jeu qui sera offert ce 26 décembre 2024 à 17h pétante. Si l’on en croit les leaks donc, le jeu gratuit d’aujourd’hui serait le très bon Civilization 6, dans son édition Platinum.

Cvilization est un véritable monument du 4X, le roi. Série extrêmement populaire, elle propose de diriger plusieurs empires à travers l’histoire pour asseoir notre domination. Que ce soit par la force brute, l’économie, la politique ou un peu de tout en même temps, l’objectif reste le même : être la civilisation la plus puissante du monde. Civilization 6 est le dernier épisode en date. Le jeu propose plus d’une dizaine de civilisations ainsi que plusieurs scénarios. Mais on retrouve aussi et surtout un très solide mode multijoueur. Ce dernier est d'ailleurs toujours habité par des fans et des néophytes en quête de pouvoir. Avec son édition platinum, plein de DLC viennent s’ajouter à la fête. Ils embarquent plus de civilisations jouables et de campagnes à découvrir. À noter que comme tous les jeux gratuits offerts pour Noël par l’Epic Games Store, vous n’aurez que 24h pour le récupérer. Passé ce délai, il sera trop tard.

Quel est le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

Pour le moment, nous ne savons pas quel sera le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store. On sera certainement fixé bien avant l’heure puisque l’identité de ce nouveau cadeau sera certainement révélée par des petits malins assez doués pour fouiller là où il faut. Mais à l’heure où ces lignes sont écrites, impossible de savoir quel sera le jeu gratuit du 27 décembre 2024. En attendant, tâchez d’être au rendez-vous d’aujourd’hui. Aussi, n'hésitez pas à consulter notre liste des 16 jeux gratuits de l’Epic Games Store pour les fêtes de fin d’année.