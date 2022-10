Comme chaque semaine, l'Epic Games Store propose deux jeux gratuits. Au programme de cette semaine de l'horreur et de la nostalgie. Une sélection assez faible selon les joueurs, mais l'éditeur de Fortnite va mettre le paquet la semaine prochaine.

Les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine

C'est une routine hebdomadaire depuis quelques années maintenant. Chaque jeudi après-midi, il est temps de récupérer ses jeux gratuits de l'Epic Games Store. Dès ce 13 octobre à 17h, et jusqu'au 20 octobre, les joueurs peuvent obtenir deux nouveaux titres : Darkwood et ToeJam & Earl: Back in the Groove!. Le premier vous mettra en condition pour Halloween puisqu'il s'agit d'un survival horror où vous devrez vous débrouiller pour votre survie. Pas de marqueurs de quêtes, d'indications balisées, le jeu ne vous prendra pas par la main. A vous de trouver les matériaux nécessaires pour crafter les outils qui vous permettront peut-être de revoir la lumière du jour.

ToeJam & Earl: Back in the Groove! quant à lui est le remake du jeu culte de la SEGA Mega Drive. Le titre prend la forme d’une aventure en rogue-like où l'on incarne le duo d’aliens iconiques à la recherche de pièces de leur vaisseau. Ce ne sera pas le jeu gratuit de l'Epic Games Store car les retours sont très mitigés à son sujet. Dans nos colonnes, le titre avait été jugé ringard et sans véritable apport en termes de modernité.

Du lourd pour les prochains jeux gratuits

Si la sélection ne fait pas que des heureux, la donne changera la semaine prochaine. Les prochains jeux gratuits Epic Games Store ont en effet leakés par Dealabs et ça va être du très lourd. Ce ne seront en effet non pas deux titres, mais trois qui seront offerts. Du 20 au 27 octobre, toujours à 17 heures, les joueurs pourront en effet obtenir Fallout 3 et Evoland Legendary Edition.

On ne présente plus le premier, opus très apprécié des fans de la licence post-apocalyptique de Bethesda qui est un RPG au contenu généreux. Le second est en réalité un bundle regroupant deux jeux Evoland: A Short Story of Adventure Video Games Evolution (Evoland 1) & Evoland II: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder (Evoland 2). La saga d'action aventure a été conçue pour faire découvrir l'évolution du jeu vidéo à travers le temps. Si elle a reçu un accueil très mitigé auprès des critiques, c'est un carton auprès des joueurs. A titre d'exemple, elle cumule des milliers d'avis positifs sur Steam.