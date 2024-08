Vous connaissez la musique : cet après-midi à 17 heures, Death's Gambit et un gros cadeau sur World of Warships laisseront place à deux nouveaux jeux gratuits jusqu'au 29 août sur l'Epic Games Store. Rebelote la semaine prochaine à la même heure, avec un prochain jeu gratuit déjà leaké par l'entremise de billbil-kun sur Dealabs. On vous détaille tout cela.

Deux gros jeux gratuits à venir sur l'Epic Games Store

L'Epic Games Store échange donc aujourd'hui un jeu gratuit pour deux nouvelles offres. À commencer par The Callisto Protocol, développé par Striking Distance Studios et édité par KRAFTON, Inc. (PUBG) en 2022. Il s'agissait pour rappel de la tentative pour Glen Schofield, le papa de Dead Space, de proposer un nouveau survival horror bien gore dans l'espace. Le résultat final s'est hélas bien présenté comme un cauchemar... mais pas dans le bons sens du terme. Malgré de superbes graphismes, le gameplay s'est avéré moins convaincant qu'un certain Remake d'un jeu sorti en 2008. Vous avez toutefois jusqu'au 29 août à 17 heures pour le récupérer vous faire une idée de la chose sans bourse délier.

Changement radical de style et d'ambiance avec le second jeu gratuit proposé sur l'Epic Games Store. Place cette fois à Gigantic: Rampage Edition, la version premium et définitive du MOBA/hero-shooter en 5v5 d'Abstraction Games. Le titre vous propose d'incarner 25 héros aux capacités uniques, dans des parties mêlant donc des mécaniques de League of Legends et Overwatch, avec une direction artistique colorée.

Le prochain jeu gratuit a déjà leaké en avance

Ces deux jeux gratuits seront donc disponibles jusqu'au 29 août à 17 heures sur l'Epic Games Store. Passé ce délai, un autre jeu gratuit les remplacera. D'habitude, celui-ci est révélé à l'heure-H lorsque la rotation hebdomadaire a lieu. Cependant, celui qui intéresse à venir du 29 août au 5 septembre a leaké par le biais de billbil-kun sur Dealabs. Il s'agit donc de Wild Card Football, un jeu d'arcade de footbal américain, développé et édité par Saber Interactive en 2023 sur PC et consoles.

Plus précisément, l'action prend la forme de match en 7 contre 7. Comme son nom l'indique, le prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store dispose d'un système de Wild Cards, permettant d'influencer la partie grâce à des actions spéciales telles que des transformations ou des sorts pour pénaliser ses opposants. Une sorte de Blood Bowl qui ne dit pas son nom, en somme. Celui-ci sera donc disponible du 29 août au 5 septembre à 16h59. L'avenir nous dira quel jeu gratuit lui succèdera ensuite.

Sources : Epic Games Store, Dealabs