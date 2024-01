Après des semaines de festivités, le calendrier de l’avent de l’Epic Games Store prendra officiellement fin cet après-midi. L’événement s’est conclu avec Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie, une belle surprise qui a attendu gentiment pendant une semaine que les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme viennent la réclamer. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et la boutique s’apprête à reprendre son rythme habituel. Finis les jeux gratuits tous les jours avec de belles productions offertes, on retourne à un ou deux titres offerts toutes les semaines, avec un accent mis sur les jeux indépendants. Qu’est-ce qui vous attend pour les prochaines semaines ? L’un des prochains jeux gratuits Epic Games Store a justement leaké.

Quel est le prochain jeu gratuit Epic Games Store

Retour à la normale dès ce jeudi 11 janvier. Pendant plus de deux semaines, la boutique des créateurs de Fortnite a créé l’événement en offrant un beau cadeau par jour, enfin exception faite de Saints Row. Il est temps pour l’Epic Games Store de reprendre son rythme habituel, car oui, malgré les nombreux licenciements économiques de l’éditeur, il compte bien continuer à offrir des jeux gratuits toutes les semaines cette année encore. Cela commencera avec Sail Forth, une petite production indépendante au cachet tout mignon. Larguez les amarres pour vivre une grande aventure sur un océan mystique où s’étendent des dizaines de régions et une infinité d’îles peuplées d’une faune, flore, de peuples amicaux et évidemment d’adversaires.

Ici le but est donc de voguer entre les différentes zones où chaque ilot est généré aléatoirement et où diverses activités vous attendent. Cela va du safari photo, à la pêche en passant par la course avec les dauphins. Une dimension craft est également de la partie, avec tout un tas de ressources à collecter pour améliorer son navire et débloquer de nouvelles technologies. Un petit jeu gratuit Epic Games Store chill comme tout, créé par un seul développeur, à récupérer du 11 au 18 janvier 2024 à 17h00 tapantes.

Le prochain cadeau a leaké

Pas besoin d’attendre cet après-midi pour découvrir son remplaçant. Le cadeau offert du 18 au 25 janvier 2024 a été dévoilé avant l’heure. Un leak que l’on doit encore une fois au champion en la matière, Billbil-Kun. Selon lui, le prochain jeu gratuit Epic Games Store serait LOVE. Un platformer indépendant minimaliste avec une esthétique résolument rétro. Un titre exigeant avec un système de respawn personnalisé pour ceux qui ont besoin d’un coup de pouce, 16 niveaux différents, un tableau des scores compétitifs et même la possibilité de créer ses propres niveaux ou de jouer à ceux conçus par la communauté. Un titre simple, rapide, et efficace qui a su conquérir celles et ceux qui l’ont acheté, le titre ayant une jolie note de 9/10 sur Steam avec un peu moins de 1000 avis, ce qui reste tout de même remarquable pour une production de cette trempe.