Dès aujourd'hui, jeudi 18 avril à 17h00, vous pourrez récupérer le nouveau jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store. Mais comme une nouvelle ne vient jamais seule, sachez que les deux prochains jeux gratuits à venir de la plateforme de l'éditeur viennent d'être divulgués via un leak. C'est devenu tellement courant depuis quelque temps que cela en devient presque une normalité. Que sait-on à propos de tout ceci ?

Le jeu gratuit de l'Epic Games Store qui arrive

Le jeu qui sera disponible à 17h00 est The Big Con, un titre d'aventure axé sur la narration, développé par Mighty Yell et publié par Skybound Games. L'histoire se déroule dans l'Amérique des années 90 et suit Ali, une adolescente espiègle qui se lance dans un voyage à travers le pays pour sauver le magasin de vidéos de sa mère d'un gang de créanciers. Le jeu se distingue par son style artistique coloré et dessiné à la main, évoquant l'esthétique des années 90. Les joueurs explorent divers lieux, interagissent avec une gamme de personnages excentriques et participent à des activités telles que le vol à la tire, les déguisements et les arnaques. Ce mélange d'activités soutient le gameplay principal, qui implique des énigmes et des défis de communication pour progresser dans l'histoire.

Le ton humoristique de The Big Con, combiné à ses thèmes de nostalgie et d'aventure adolescente, a été salué. Le jeu est également apprécié pour son approche unique de la narration et sa représentation authentique de la culture populaire des années 90. En résumé, une excellente pioche.

Un gros leak pour la suite

Une nouvelle fois, le français billbil-kun que l'on ne présente plus, fait leaker les deux prochains jeux. Ces 2 titres seront récupérables gratuitement du 25 avril au 2 mai 2024 à 17h. Le premier est Lisa: The Painful RPG Definitive Edition. Une version améliorée du jeu de rôle original Lisa: The Painful RPG, créé par Dingaling Productions (aussi connu sous le nom de LoveBrad Games). Ce jeu est notoire pour son approche brutale et émotionnellement intense du genre RPG.

Il se déroule dans un monde post-apocalyptique dévasté, où les femmes ont mystérieusement disparu, et suit l'histoire de Brad Armstrong, un homme tourmenté par son passé, qui part à la recherche de sa fille adoptive disparue. Cette édition définitive améliore l'original avec des graphismes retravaillés, une interface utilisateur optimisée, et des contenus supplémentaires qui enrichissent l'histoire et le gameplay. Le jeu combine des éléments typiques des RPG comme le combat au tour par tour avec des choix narratifs qui ont des conséquences durables, souvent douloureuses, sur l'histoire et les personnages.

Changement de ton pour l'autre jeu. Il s'agit de INDUSTRIA. Un jeu de tir à la première personne développé par Bleakmill et publié par Headup Games. Il transporte les joueurs à Berlin-Est pendant les derniers jours de la Guerre Froide, introduisant un scénario où un simple scientifique disparaît mystérieusement la veille de la chute du mur de Berlin. La protagoniste, Nora, se lance dans une quête pour le retrouver, qui la mène dans une dimension parallèle où elle doit affronter des machines hostiles et découvrir les secrets d'un univers dystopique.