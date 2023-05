Le prochain jeu gratuit Epic Games Store se dévoile à l’avance. Après deux titres majeurs, la boutique risque de faire des déçus avec une production plus méconnue.

Ça en devient presque une tradition. Chaque année, l’Epic Games Store sort le grand jeu à l'occasion de ses Méga Soldes. La boutique continue de distribuer des cadeaux à la même cadence, mais propose de récupérer un seul gros jeu gratuit. Il s’agit de manière générale de productions importantes, voire de blockbusters. L’événement avait par exemple permis aux utilisateurs de mettre la main sur GTA 5, Prey ou encore Borderlands 3 d’autres années. En 2023, c’est le controversé Death Stranding qui a ouvert le bal. Un titre loin de faire l’unanimité, non pas à cause de son gameplay clivant mais du simple fait qu’il avait été déjà offert pendant les fêtes de fin d’année. C’est actuellement l’un des Fallout les plus appréciés qui est disponible. Mais qui le remplacera ? Le prochain jeu gratuit Epic Games Store a déjà été débusqué.

Le prochain jeu gratuit Epic Games Store dévoilé à l'avance

Le gros jeu gratuit Epic Games Store de la semaine se dévoile à l’avance. Un peu avant le jour J, la plateforme tease son prochain cadeau au travers d’une vidéo livrant quelques indices grâce à une série d’icônes. Il suffit en général de quelques minutes pour que son identité soit trouvée. S’il a donné plus de fil à retordre aux détectives en herbe que ses prédécesseurs, le prochain titre offert a déjà été découvert. On annonce la couleur tout de suite : il déçoit déjà une grande partie des joueurs qui s’attendaient à nouveau à un blockbuster. Pas de grosse licence ou de production d’un développeur légendaire pour les jours qui viennent. Le prochain jeu gratuit Epic Games Store ne sera autre que Midnight Ghost Hunt.

Du 1er au 8 juin 2023, toujours à 17h00 tapantes, c’est donc un jeu de cache-cache multijoueur chaotique qui sera offert sur l’Epic Games Store. Production modeste peu connue du grand public, Midnight Ghost Hunt propose aux joueurs d’incarner soit un fantôme prenant le contrôle d’objets inoffensifs (chaises, lampes, horloges), soit un chasseur les pourchassant à l’aide de la meilleure technologie anti-spectre. Une sorte de SOS Fantôme asymétrique en 4v4 en somme. En tant que fantôme, il conviendra de se glisser dans n’importe quel élément du décor et de bombarder ses assaillants grâce à la télékinésie.

Un jeu méconnu mais très apprécié

A minuit tapantes, la partie de cache-cache prend une autre tournure. Les rôles s’inversent : les chasseurs deviennent chassés par des spectres survoltés. Ils n’ont alors qu’un temps très limité pour survivre et s’échapper. D’un côté comme de l’autre, la coopération sera le maître mot pour l’emporter. Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store fera donc la part belle au travail d’équipe.

Si son nom semble moins glorieux que les deux cadeaux précédents, il n’en est pas moins tout autant apprécié. Sur la boutique concurrente, Midnight Ghost Hunt hérite d’un joli 9/10 grâce à presque 4500 avis très positifs des joueurs. Celles et ceux qui l’ont essayé apprécient l’ambiance, la durée des parties, ni trop longues, ni trop courtes, ses mécaniques prenantes peu importe le rôle mais aussi l’absence de microtransactions. Bref un bon petit titre bien fun à faire avec ses amis.