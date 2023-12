L’Epic Games Store casse sa routine pendant les fêtes de fin d’années. Là elle nous habitue à un ou deux jeux gratuits chaque jeudi après-midi, la plateforme revêt son plus beau manteau rouge pour distribuer des cadeaux à la pelle. À partir de la semaine prochaine et ce jusqu’en janvier, la boutique des créateurs de Fortnite se transformera en véritable Père-Noël en offrant 16 jeux gratuits, soit un par jour. Et l’identité du second cadeau de ce calendrier de l’avent serait déjà connue.

Le prochain jeu gratuit Epic Games Store déjà connu ?

Le calendrier de l’avent de l’Epic Games Store commence sur les chapeaux de roues. L’événement incontournable annuel a débuté avec un pack comprenant trois extensions de Destiny 2, désormais en free-to-play. Un premier ajout plus que qualitatif, qui offrira une belle porte d’entrée à celles et ceux qui aimeraient découvrir le jeu de Bungie ou y revenir après toutes ces années. Là où la boutique enchaîne habituellement avec le second jeu gratuit dès le lendemain, elle change un peu son programme pour cette édition 2023. Les joueurs ont donc jusqu’au 20 décembre à 16h59 pour ajouter Destiny 2: Legacy Collection à leur bibliothèque, après quoi il sera remplacé par un nouveau cadeau. Si l’on se fie aux informations de Billbil-Kun, qui tape toujours dans le mile, l’identité du prochain jeu Epic Games Store aurait déjà leakée.

S’il n’est pas entièrement certain, il affirme qu’il s’agirait de DNF Duel. Un jeu de combat en 2D réunissant les personnages emblématiques de la licence Dungeon & Fighter. Au programme divers modes de jeu, allant du match classé, du mode exercice et de la castagne contre d’autres joueurs, et tout un tas de choses à collectionner.Les fans de la licence peuvent ainsi retrouver un casting constitué de figures marquantes de la saga, comme Berserker, Striker ou encore Dragon Knight. Les nouveaux venus mettront quant à eux la main sur un jeu gratuit Epic Games Store sympathique, mais assez moyen en l’état.

17 jeux gratuits pendant les fêtes

Manque de contenu, problèmes d’équilibrages, manque de suivi, malgré son gameplay et son feeling plaisant, DNF Duel laisse les joueurs sur leur faim. Les évaluations sur la plateforme concurrente parlent d’ailleurs d’elles-mêmes et sont plus que mitigées, mais hé, ça devrait être gratuit. Il faudra attendre jusqu’au 20 décembre 2023 à 17h00 tapantes pour découvrir si ce sera bien le prochain jeu gratuit Epic Games Store ou non. Avec un peu de chance, on devrait une confirmation avant l’heure, les prochains cadeaux ayant tendance à leaker quelques heures avant la date fatidique. Affaire à suivre, mais il resterait après encore 15 autres jeux offerts pour remonter le niveau. On rappelle que les éditions précédentes ont permis de mettre la main sur des titres comme la dernière trilogie Tomb Raider ou GTA 5.