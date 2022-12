Nouveau jour, nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store. Après un démarrage tout en douceur ponctué de jeux indépendants, la boutique des créateurs de Fortnite est enfin passée aux choses sérieuses hier. L’éditeur a offert Wolfenstein The New Order, un gros FPS apprécié de la communauté malgré ses défauts, mais qui avait déjà été offert cette année. Quel est le programme pour aujourd’hui ?

Le septième jeu gratuit Epic Games Store dévoilé

Jusqu’au 30 décembre, 15 jeux gratuits sont à récupérer sur l’Epic Games Store, soit un par jour. Après presque une semaine de festivités, la Toile n’est pas encore pleinement convaincue pour ce nouveau calendrier de l’avent. En cause, « trop de jeux indépendants et de jeux déjà offerts », arguent plusieurs internautes. Il faut avouer que Wolfenstein The New Order, Horizon Chase Turbo ou encore Bloons TD 6 ont déjà été donnés par le passé, ce qui n’était en revanche pas le cas de Them's Fightin' Herds ou Sable par exemple. Le septième jeu gratuit va-t-il les faire changer d’avis ? On savait que ce sera un jeu LEGO mais lequel ? Chacun y est allé de sa petite spéculation : la compilation Harry Potter, Brick Tales, LEGO Builder’s Journey ?

Ce mercredi 21 décembre à 17h, et ce jusqu’au 22 décembre à la même heure, les joueurs pourront donc récupérer LEGO Builder’s Journey, comme l’a leaké Dealabs quelque temps avant sa mise à disposition. Relaxant et ludique, ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store prend la forme d’un jeu de réflexion géométrique et atmosphérique. Plongez dans le monde des briques de la marque comme jamais et expérimentez autant que possible pour résoudre librement des énigmes. Le mode créatif vous permettra de laisser libre cours à votre imagination. Partez d'une base de construction et amusez-vous à tester autant de choses que possibles. A titre d'information, le titre cumule plus de 2500 avis extrêmement positifs sur Steam.

