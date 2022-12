C’est la routine depuis plus d’une semaine maintenant. Jusqu'au 30 décembre, 15 jeux gratuits sont à récupérer sur l’Epic Games Store. Les internautes n’étaient pas pleinement convaincus par le début de sélection mais le vent commence à tourner alors que des grosses licences sont offertes. Quel est le programme de ce vendredi 23 décembre ?

Le neuvième jeu gratuit Epic Games Store

Comme chaque jour depuis plus d’une semaine maintenant, l’Epic Games Store vous propose de récupérer un jeu gratuit quotidiennement. Après un démarrage timide ponctué de titres plus confidentiels et de productions indépendantes, la boutique des créateurs de Fortnite a enfin commencé à distribuer des plus gros jeux issus de licences ou de marques populaires. Il ne vous reste d’ailleurs plus que quelques heures pour récupérer non pas un, mais trois jeux gratuits, qui ne sont autres que les trois épisodes initiatiques de la série Fallout. Est-ce que l’éditeur va faire encore mieux pour le cadeau d’aujourd’hui ?

Comme l'a leaké Dealabs bien à l'avance, ce vendredi 23 décembre à 17h, et ce jusqu’au 24 décembre à la même heure, les joueurs pourront donc récupérer Encased. Un jeu de rôle tactique de science-fiction se déroulant dans une version alternative des années 70. Dans cet environnement dystopique, un gigantesque Dôme dans un désert lointain. Intégrez l'une des cinq Divisions de la Corporation CRONUS et débloquer des caractéristiques, mécaniques et options de gameplay uniques. Ce jeu gratuit Epic Games Store a reçu un accueil mitigé de la part des critiques comme des fans.

Pour découvrir la liste complète des titres offerts au cours de ce calendrier de l'avent, rendez-vous sur l’article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance.