Vous connaissez la chanson par cœur désormais. Jusqu’au 30 décembre 2022, l’Epic Games Store offre 15 jeux gratuits, à raison d' un par jour. Presque à chaque fois, le prochain cadeau a soit leaké, soit été découvert en avance par les internautes. Voici ce qui vous attend cet après-midi. C’est un gros jeu, mais qui a divisé à sa sortie.

Le onzième jeu gratuit Epic Games Store

C’est Noël. L’heure est à l’ouverture des cadeaux au pied du sapin, mais un nouveau cadeau vous attend cet après-midi sur l’Epic Games Store. Depuis plus d’une semaine maintenant, les créateurs de Fortnite vous proposent de récupérer un jeu gratuit tous les jours. L’événement avait démarré en douceur en faisant la part belle aux jeux indépendants très appréciés par leur communauté. Depuis quelques jours maintenant en revanche, la boutique sort de sa hotte des licences iconiques de l’industrie et comme on pouvait s’y attendre elle prévoit de marquer le coup en ce jour de Noël. L’identité du nouveau jeu gratuit Epic Games Store aurait en effet été trouvée.

Du 25 décembre à 17h jusqu’au 26 décembre à la même heure, les joueurs devraient en effet pouvoir récupérer Death Stranding Director’s Cut. Un jeu gratuit clivant qui a donc divisé à sa sortie, l’expérience de Hideo Kojima n’étant pas appréciée de tous. Le titre suit les aventures de Sam Bridges, qui a pour mission de redonner de l'espoir à l'humanité en reconnectant tous les survivants d'une Amérique décimée et où des créatures grotesques venues de l’au-delà se sont propagées. Cette édition Director’s Cut inclut par ailleurs un meilleur taux de fps, un mode photo, une compatibilité avec les écrans ultra-larges et quelques bonus pour un artbook digital ou encore des tenues en or.

On rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store au cours de cet événement sur notre article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance ou qu'il aura été trouvé à l'avance.