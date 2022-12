Le prochain jeu gratuit Epic Games Store a encore leaké. Depuis quelques jours maintenant, la plateforme propose un cadeau par jour, qui doit impérativement être récupéré dans les prochaines 24h. Si sa mise à disposition est très limitée dans le temps, les titres sont ensuite conservés à vie. Cette année encore, ce sont donc 15 jeux au total qui pourront être récupérés jusqu’au 30 janvier.

Le cinquième jeu gratuit Epic Games Store

Pour l’instant, les internautes sont assez déçus de ce nouveau calendrier de l’avent. D’une part parce qu’une grande partie des titres offerts avaient déjà été gratuits à une période donnée, de l'autre certains s’attendaient uniquement à des grosses productions, alors même que l’événement a toujours été un mix des deux. Le cinquième jeu gratuit Epic Games Store est déjà connu et forcément il fait déjà grincer des dents sur la Toile et ce même s'il est très bien noté sur Steam.

Pas besoin de faire durer le suspense, il s’agit de Them's Fightin' Herds. Un jeu de combat en 2D mettant en scène d’adorables animaux conçus par la productrice de dessins animés réputée Lauren Faust (Les Super Nanas, DC Super Hero Girls, My Little Pony). Un titre au gameplay épuré, qui se repose sur des mécaniques de combats limitées à 4 boutons, un système de magie, une super-attaque améliorée et une JD pour empêcher les combos infinis. Jouable en coop locale ou en ligne, ce jeu gratuit Epic Games Store propose également un mode histoire découpé en épisodes, avec de l’exploration, des combats de boss, des mini-jeux et autres défis de combat au programme. Them's Fightin' Herds pourra donc être récupéré gratuitement du 19 décembre 2022 à 17h, jusqu'au 20 décembre à la même heure.

Comme d'habitude, on vous invite à découvrir la liste complète des titres offerts pendant l'événement, dans notre article récapitulatif. Il sera constamment mis à jour à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent . Et ce dès que le prochain nom sera dévoilé avec un peu d’avance.