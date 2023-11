Vous n'avez plus que quelques heures pour récupérer les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine. À 16h59, ces derniers vont disparaitre pour laisser la place à deux petits nouveaux. L'un d'eux est connu tandis que l'autre est encore confidentiel. On fait un point sur tous ces cadeaux et on vous révèle surtout le prochain titre offert pour la semaine 48 / 49.

Les jeux gratuits Epic Games Store du 16 au 23 novembre 2023

Pour encore quelques heures, l'Epic Games Store vous invite à télécharger gratuitement deux jeux. Mais lesquels ? Il y a tout d'abord Earthlock. Un RPG fantasy au tour par tour conçu pour les « les vrais fans du genre JRPG ». « Amon est un pilleur du désert dont la rencontre avec une étrange créature dans sa ville d’origine, Zaber, va le plonger dans une aventure extraordinaire. Rejoignez Amon et d’autres héros remarquables dans ce RPG fantasy au tour par tour et partez pour un voyage inoubliable à travers le monde d’Umbra – une planète superbe, mystérieuse mais également hostile ayant cessé de tourner depuis plusieurs milliers de cycles ». Le jeu a reçu 76% d'évaluations positives parmi les 345 avis publiés sur Steam, et il est disponible dans les jeux gratuits de l'Epic Games Store de la semaine.

Ensuite, vous allez vivre un voyage plus éprouvant avec Surviving the Aftermath. Un titre de survie, de stratégie et de gestion dans un monde post-apocalyptique, où le sort d'une colonie de survivants est entre vos mains. En plus de faire en sorte de bâtir des structures pour survivre et de glaner des ressources, des « décisions impossibles » devront être prises pour espérer vous en sortir dans un monde dévasté. Mais attention aux conséquences de vos choix si vous voulez sauver les personnes à vos côtés et restaurer la civilisation. Surviving the Aftermatch est accessible gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'à ce jeudi 23 novembre 16h59.

Pourquoi jusqu'à 16h59 ? Parce qu'à 17h, l'Epic Games Store réinitialise sa sélection. Du 23 au 30 novembre, la boutique va offrir le jeu d'aventure SF Deliver Us Mars. « Dix ans après la mission Fortuna, l'humanité n'a jamais été aussi proche de son extinction. Suite à un mystérieux appel de détresse en provenance de Mars, la plus jeune astronaute de la Terre, Kathy Johanson, embarque à bord du Zephyr et aux côtés de son équipage pour une dernière mission : récupérer les vaisseaux ARCHES de la colonie, dérobés par l'énigmatique organisation Outward, et assurez la survie de la race humaine ».

Le prochain jeu EGS de la semaine 48 / 49 a leaké

Comme d'habitude, l'un des prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store a aussi leaké en avance. Et il est radicalement différent puisqu'il s'agit d'un beat'em up hyper coloré : Jitsu Squad. Un soft de baston « inspiré de Marvel vs Capcom, avec des transformations de personnages incroyables et des combats à un rythme endiablé ». « On y retrouve l’accessibilité et les mécaniques d’un bagarreur classique comme dans des jeux tels que Streets of Rage ou Final Fight, avec la vitesse et l’intensité de jeux de combat tels que Marvel vs Capcom II, Dragonball Fighter Z ou Super Smash Bros » précise les développeurs.

Ca a l'air effectivement très dynamique, fun et vraiment beau, ce que tendent à confirmer les retours Steam. Les avis, certes peu nombreux (154), sont majoritairement très positifs. Une bonne pioche à tester gratuitement dès la semaine prochaine. Jitsu Squad sera offert sur l'Epic Games du 30 novembre à 17h jusqu'au 7 décembre 2023 à 16h59.