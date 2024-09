Comme chaque semaine, l'Epic Games Store s'apprête à opérer une rotation dans les jeux offerts aux utilisateurs, et donc à faire disparaitre les deux titres actuels. Après Razmokets: Aventures à Game Land et Super Crazy Rythm, la boutique met à disposition gratuitement deux chouettes pépites indépendantes fort appréciées par des milliers de joueuses et joueurs. Si vous n'êtes pas à la page, voici une dernière piqûre de rappel avant leur départ respectif.

Dernière chance pour les jeux gratuits Epic Game Store du 19/09

Vous n'avez plus que quelques jours pour profiter des jeux gratuits Epic Games Store de la semaine. La prochaine rotation hebdomadaire aura lieu ce jeudi 26 septembre à 17h00 tapantes, ce qui signifie que vous n'avez que jusqu'à 16h59 pour réclamer les deux titres offerts. Par contre, une fois que vous avez validé ces « achats », les softs restent à vie dans votre bibliothèque et peuvent donc être téléchargés comme bon vous semble. Pour cette semaine, l'Epic Games Store s'est encore tourné vers la scène indépendante.

TOEM : A Photo Adventure

Le premier soft à ne pas rater est TOEM : A Photo Adventure. Un jeu d'aventure dessiné à la main où vous pourrez discuter avec des personnages excentriques et réaliser des photos pour progresser. Des clichés qui permettent de résoudre des énigmes, et de venir en aide aux PNJ en parallèle. Une proposition qui se distingue par sa direction minimaliste en noir et blanc, et qui n'est pas passée inaperçue. Le titre est un plébiscite sur Steam avec 99% d'avis positifs pour 5 019 évaluations sur Steam. Rendez-vous sur la page TOEM : A Photo Adventure de l'Epic Games Store pour l'obtenir sans plus attendre.

The Last Stand Aftermath

Le second jeu gratuit Epic Games Store du 19 au 26 septembre 2024, c'est The Last Stand Aftermath. Un rogue-lite d'action-aventure post-apocalyptique avec plein de zombies. Dans cette production de Con Artist Games (The Last Stand: Union City, Dead Zone), vous devez explorer les ruines de la civilisation, survivre et collecter des ressources pour espérer continuer votre voyage vers d'autres contrées. Si toutefois vous mourrez, vous aurez l'occasion de recommencer avec un nouveau survivant qui pourra compter sur les avantages et améliorations laissés par son prédécesseur. Les utilisateurs Steam lui ont attribué 81% d'avis positifs pour 5 069 évaluations. The Last Stand Aftermath est encore dispo via la page Epic Games Store dédiée.

Source : boutique Epic Games Store.