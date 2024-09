Comme toujours, la rotation des jeux gratuits de l'Epic Games Store s'opère à 17 heures. Nous allons donc bientôt dire au revoir à Razmokets: Aventures à Game Land et Super Crazy Rythm Castle, pour dire bonjour aux deux nouvelles pépites qui vont prendre leur place. Ceux-ci seront disponibles jusqu'au 26 septembre à 16h59. Vous avez donc le temps pour profiter de ces offres.

Deux très bons jeux gratuits dans leurs genres sur l'Epic Games Store

Le premier jeu gratuit proposé gratuitement jusqu'au 26 septembre par l'Epic Games Store est bel et bien une jolie pépite indépendante. Il s'agit en effet de TOEM: A Photo Adventure, développé par Something We Made et sorti en 2021. Comme son nom l'indique, le titre met une certaine emphase sur la photographie au sein d'une aventure en noir et blanc aussi mignonne que du plus bel effet. Il vous faudra utiliser vos talents de photographe pour découvrir les nombreux secrets que le jeu renferme, avec de nombreuses énigmes mettant son thème central bien à contribution. Malgré des casse-têtes demandant de bien utiliser sa matière grise, ce jeu offert sur l'Epic Games Store est un relaxant bol d'air frais, qui vous permettra donc de vous détendre après une rude journée.

Le second jeu gratuit de l'Epic Games présente une ambiance radicalement différente, puisqu'il est ici question de massacrer du zombie, et survivre suffisamment longtemps pour en parler. Il s'agit en effet de The Last Stand Aftermath, développé par Con Artist Games, édité par Armor Games Studios et également sorti en 2021. Ce jeu d'action en vue du dessus nous propose une expérience rogue-lite, où nous incarnons un survivant aux capacités uniques qui doit aller le plus loin possible pour éradiquer la menace zombie. En récoltant diverses ressources, nous débloquons de nouvelles armes et compétences, qui pourront servir au prochain survivant si l'actuel vient à décéder.

En attendant la révélation des prochains jeux gratuits

Ces deux pépites dans leurs propres genres proposées par l'Epic Games Store seront donc disponibles gratuitement jusqu'au jeudi 26 septembre à 16h59. Lorsqu'ils prendront la place des précédents jeux gratuits proposés par la plateforme, celle-ci en profitera comme d'habitude pour révéler les prochains jeux à venir le 26 septembre à partir de 17 heures. Ceux-ci ne sont pour l'heure pas encore connus, mais nous vous tiendront au courant au moment venu.

Source : Epic Games Store