Steam offre actuellement un jeu tout mignon. De son côté, l'Epic Games Store double la mise cette semaine avec deux gros jeux bien plus connus. La plateforme prend donc soin à nouveau de ses utilisateurs, mais comme à l'accoutumée, les titres ne seront pas disponibles gratuitement éternellement. Et à vrai dire, vous n'avez qu'une poignée d'heures pour aller les récupérer en les ajoutant à votre bibliothèque. Même pas besoin de les télécharger, le plus important, c'est d'être dans les temps !

Deux gros jeux gratuits Epic Games Store bientôt supprimés

Pendant encore quelques heures, l'Epic Games offre donc deux gros jeux gratuits, dont un idéal avant de visionner la série Fallout sur Prime Video. En effet, actuellement, il est possible de télécharger gratuitement le RPG The Outer Worlds d'Obsidian Entertainment. Le studio derrière l'incontournable Fallout : New Vegas. Alors bien entendu, il n'atteint pas la popularité de ce dernier, mais The Outer Worlds a reçu un accueil chaleureux. Son univers riche, et plus coloré que celui de Fallout, ou encore son humour lui ont permis de faire la différence.

« Dans The Outer Worlds, tout juste sorti de votre hibernation sur un vaisseau colonial s'étant perdu en route pour Halcyon, la colonie la plus éloignée de la Terre, aux confins de la galaxie, vous vous retrouvez au milieu d'une sombre conspiration qui menace de détruire cette colonie » synopsis officiel. Les utilisateurs Steam sont rapidement tombés sous le charme avec 84% d'avis positifs sur 21 107 avis. À la sortie, la presse a également apprécié The Outer Worlds avec une moyenne de 85/100. Pour vous faire votre propre opinion, il est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'à ce jeudi 11 avril à 16h59.

L'Epic Games Store vous propose de découvrir l'univers du RPG d'Obsidian, avant l'arrivée à une date encore inconnue de The Outer Worlds 2 sur consoles et PC. Le titre est en développement depuis plusieurs années, mais n'a toujours pas de date de sortie. Si ce genre n'est pas votre tasse de thé, que diriez-vous de jouer au voleur en vous infiltrant dans un monde qui mélange différentes influences (dark fantasy, steampunk...) ? Le jeu d'infiltration à la première personne Thief est aussi gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'à ce jeudi 11 avril.

Les retours sur Thief sont cependant plus contrastés. À son lancement, nous lui avions attribué à un 5/10 en regrettant le level design, l'IA décevante ou encore le gameplay trop fermé pour le style. Mais comme on aime à le rappeler, étant donné que c'est offert, autant essayer par vous-même d'autant le soft a sûrement évolué un peu depuis sa sortie initiale.