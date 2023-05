Epic Games prépare une jolie surprise à ses utilisatrices et utilisateurs. Ses Méga Soldes seront bientôt de retour, avec de gros jeux gratuits à clé, mais il y en aura plus cette année.

Un nouveau bon plan se profile pour les joueurs PC. Chaque année, l’Epic Games Store lance ses Méga Soldes. Des promos hors norme, les plus importantes de la boutique, qui s’accompagnent également d’un joli bon d’achat et de jeux gratuits de taille. Et justement, cette année le concurrent de Steam aurait vu les choses en plus grand. Traduction : cela veut dire encore plus de beaux cadeaux pour vous.

Bientôt une grosse distribution de jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Les prochains jeux gratuits Epic Games Store arriveront demain. Enfin les extensions et DLC puisqu’il s’agira en réalité un pack pour les Sims 4 d’une valeur de 35€. Il s’accompagnera peut-être d’un cadeau supplémentaire. Il faudra attendre jusqu’à demain pour en avoir le cœur net, mais une jolie surprise s’est révélée à l’avance. Notre leaker national Billbil-kun a en effet dévoilé les dates des prochaines « Méga Soldes » de l’EGS, qui sont synonyme de grosses réductions sur la plateforme. Mais plus qu'un millier de titres à prix cassé, elles viennent de paire avec de gros jeux gratuits, des blockbusters pour marquer le coup. Cette année il n’y a en aura pas uniquement quatre mais bien huit selon le dataminer, soit deux par semaine contre un auparavant.

Les premiers jeux gratuits Epic Games Store arriveront donc en duo le 18 mai à 17h00, avec deux nouveaux cadeaux chaque semaine jusqu’au 15 juin 2023, date à laquelle les soldes prendront fin. Leur identité n’a pas été révélée, et ne le sera pas avant l’heure fatidique. Il se pourrait en revanche qu’il y ait certains titres déjà offerts par le passé, comme ce fut le cas lors de la distribution de cadeaux des fêtes de fin d’année. En 2022, l’opération avait tout de même permis aux joueurs de mettre la main sur Prey ou encore Borderlands 3, comme des titres plus petits mais acclamés.

Le leaker temporise cependant : il n’est pas garanti que les huit jeux gratuits EGS de cette année soient du même calibre. Cerise sur le gâteau, un bon de réduction de 25% pour tout achat supérieur à 14,99€ sera également offert à tous les utilisateurs pendant cette même période. On a vu mieux sur la boutique, mais c'est toujours ça de pris.