Nous sommes jeudi, et pour les joueurs, ce jour de la semaine signifie qu'ils vont pouvoir mettre la main sur un ou plusieurs jeux gratuits grâce à l'Epic Games Store. C'est la marque de fabrique de la maison. Chaque semaine, le jeudi à 17h, l'EGS met en ligne un jeu gratuit que les joueurs peuvent venir récupérer sans aucune condition, si ce n'est avoir un compte sur la plateforme. Et comme lorsque Steam offre des jeux, une fois ajoutés à la bibliothèque, ces jeux vous appartiennent à vie. Parfait pour se constituer une ludothèque colossale sans effort.

Récupérez vite le jeu gratuit de la semaine dernière

Avant de jeter un œil aux jeux gratuits de la semaine, sachez que vous avez jusqu'à ce soir, à 17h, pour mettre la main sur 911 Operator, le jeu offert de la semaine dernière. Dans 911 Operator, on incarne ni plus ni moins qu'un opérateur des services d'urgence. C'est à nous de répondre aux appels et d'aider au mieux les citoyens. À première vue, le jeu peut paraître austère, mais en réalité, il est d'une intelligence folle. Grâce à son écriture maîtrisée et son sens de la mise en scène écrite, on se retrouve totalement immergé. Si certaines situations sont presque amusantes à gérer, d'autres en revanche sont particulièrement dures et difficiles à encaisser. Alors, lorsque l'on sait que le sort de certains citoyens est entre nos mains, il y a de quoi avoir des sueurs froides. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu a reçu énormément de récompenses.

Deux pépites gratuites dans l'Epic Games Store

Cette semaine, ce ne sont pas moins de deux jeux qui sont offerts sur l'Epic Games Store. Deux jeux indépendants tout mignons. Le premier s'appelle Out of the Line, un jeu de plateforme 2D dessiné à la main. On y incarne un petit être qui fuit une usine ayant avalé sa maison. Le jeu nous embarque ensuite dans un voyage surprenant et visuellement assez bluffant. Le second jeu gratuit de l'Epic Games Store se nomme quant à lui The Forest Quartet. Un jeu narratif cette fois à la direction artistique plutôt atypique. On y incarne l'esprit d'une chanteuse disparue qui souhaite faire ses adieux au monde et à son groupe. Mélancolie et panorama artistique garantis. Ces deux jeux seront disponibles dès ce jeudi aux alentours de 17h.

Jeux gratuits récupérable jeudi 21/09 à 17h :

Out of the line

The Forest Quartet

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

Ce soir, nous apprendrons également quel jeu sera offert gratuitement la semaine prochaine, ou s'il y en a plusieurs. Pour le moment, nous n'avons absolument aucune idée de ce qui nous attend. Il arrive parfois que l'information fuite en avance, mais en règle générale, il faut patienter jusqu'à 17 heures pile pour connaître l'identité des prochains cadeaux de l'Epic Games Store. Wait and see, comme on dit.