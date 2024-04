Il s'agit en effet du thème commun que partagent les deux jeux gratuits de la semaine sur l'Epic Games Store. Les deux jeux en question sont The Big Con et Town of Salem 2. Comme à son habitude, la boutique opèrera ensuite une rotation de ses jeux gratuits le 25 avril. Les prochains sont déjà connus, avec une belle pépite !

Deux jeux gratuits sur la filouterie en ce moment sur l'Epic Games Store

Le premier qui nous intéresse est donc The Big Con, développé par Mighty Yell et édité par Skybound Games en 2021. Le titre nous met dans la peau d'Ali, jeune ado de son État américain, dans les années 90. Afin de sauver le vidéoclub de ses parents, elle décide de lâcher ses études. Dans son entreprise louable, elle choisit une voie tout aussi noble : arnaquer son prochain. Le tout est porté par une direction artistique rendant hommage aux années 90 et par un humour léger et décalé. Un petit jeu gratuit somme toute sympathique à récupérer avant jeudi.

Le second jeu gratuit de l'Epic Games Store est Town of Salem 2, développé par BlankMediaGames et sorti en 2023. Là encore, la tromperie sera le maître mot de ce jeu axé sur le multijoueur, mais avec des aspirations un brin plus violentes. Dans des parties jusqu'à 15 similaires au célèbre jeu Loups-Garous, il sera question de servir les forces du bien ou du mal. Dans l'un ou l'autre cas, tous les coups sont permis pour tromper vos camarades et les assassiner de sang-froid pour servir votre cause. Un jeu gratuit au potentiel certain donc, dont celui de briser des amitiés.

D'autres jeux gratuits tout aussi sympathiques suivront

Le jeudi 25 avril à 17h, il sera temps de dire aurevoir à ces jeux gratuits de l'Epic Games Store et procéder à une rotation. Et l'on sait d'ores et déjà ce qui nous attend. Nous avons d'un côté Lisa: The Painful RPG Edition, développé par Dingaling Productions en 2014. Comme son nom l'indique, ce titre n'est pas à mettre à la portée de tout le monde avec ses thèmes abordés de manière très crue. Le jeu a toutefois connu une réception extrêmement positive par les joueurs qui ont apprécié cette aventure tragique et prenante en compagnie de Brad Armstrong.

Le second jeu gratuit à venir sur l'Epic Games Store est INDUSTRIA, développé par Bleakmill et édité par Headup Games. Il s'agit cette fois d'un FPS se déroulant pendant la Guerre Froide. Mais Nora, notre protagoniste, va être amenée à voyage dans une dimension parallèle. Ce afin de retrouver un scientifique disparu. Elle devra y affronter d'étranges machines et découvrir les origines de cet univers si étrange.