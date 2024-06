Une fois de plus, il est possible de récupérer gratuitement des jeux sur l'Epic Games Store. C'est une excellente opportunité d'enrichir sa bibliothèque de jeux et d'avoir toujours des titres à portée de main pour passer le temps.

On le sait, l'Epic Games Store est toujours une bonne occasion de récupérer des jeux gratuitements. Et justement, cette fois il est question d'en récupérer 3 dont l'un va bientôt faire disparaire sa gratuité. Il va donc falloir faire très vite pour en profiter. Soyez à l'affut. La bonne nouvelle c'est que chacun des titres a vraiment un ambiance différente. Il y en a donc pour tous les gouts.

1 jeux gratuits sur l'Epic Games Store pour quelques temps

Pour le premier jeu gratuit de l'Epic Games Store c'est un peu particulier puisqu'il n'est disponible gratuitement que jusqu'à 17h00 aujourdhui. Il va donc falloir faire très vite et il va falloir être ultra reactif. Il s'agit de Marvel's Midnight Suns. Un jeu de rôle tactique développé par Firaxis Games en collaboration avec Marvel Games. Le jeu combine des éléments de stratégie, RPG et d'action de super-héros, mettant en scène une large gamme de personnages Marvel. Un vrai XCOM-like mais à la sauce Marvel. Que demande le peuple ?

Un peu de vitesse

Enfin, l'ultime et dernier jeu de l'Epic Games Store est donc Redout 2. Un jeu de course à grande vitesse développé par 34BigThings. Ce jeu est la suite du titre original Redout et propose des graphismes améliorés, de nouvelles pistes et une expérience de course encore plus rapide et intense. Le jeu se concentre sur des courses anti-gravité où les joueurs pilotent des véhicules futuristes sur une variété de pistes défiant les lois de la physique. Le jeu met l'accent sur la vitesse, les compétences et la précision, offrant une expérience de course qui repousse les limites de ce qui est possible.

Les pistes sont diversifiées, chacune offrant des défis uniques et des environnements variés, allant des paysages urbains futuristes aux déserts arides. Le jeu permet aussi une personnalisation approfondie des véhicules, permettant aux joueurs de modifier à la fois les performances et l'esthétique de leurs machines de course.

Les joueurs peuvent d'ailleurs choisir parmi une gamme de véhicules et les personnaliser avec différentes pièces et options esthétiques pour améliorer leurs performances et leur apparence. De plus, Redout 2 propose des modes multijoueur en ligne où les joueurs peuvent s'affronter contre des concurrents du monde entier, ajoutant une dimension compétitive à l'expérience de jeu. Vous pouvez télécharger les jeux sur l'Epic Games Store. Les deux seront dispo le 13 juin à 17h et ce jusqu'au 20 juin.