Vous connaissez le refrain par cœur depuis le temps. Chaque semaine, l’Epic Games Store offre un ou deux jeux gratuits à l’ensemble des utilisateurs. Pas d’essais limités dans le temps, pas de conditions cachées… les cadeaux sont conservés bien au chaud dans votre bibliothèque aussi longtemps que la plateforme perdurera. Ce sont au total plus de 500 titres qui ont été donnés depuis que la boutique a ouvert et la distribution est loin d’être terminée. Ceux offerts jeudi dernier peuvent encore être récupérés, mais il ne faudra clairement pas tarder.

Deux jeux gratuits Epic Games Store à récupérer vite

C’est l’heure du petit rappel hebdomadaire pour les retardataires. Les prochains jeux gratuits Epic Games Store arriveront un peu plus tard dans la semaine. Il ne vous reste par conséquent plus que quelques jours pour mettre la main sur les deux derniers offerts. Vous avez jusqu’au jeudi 19 septembre 2024 à 16h59 pour récupérer vos cadeaux, après quoi ils redeviendront payants. Après nous avoir emmenés dans les vestiaires avec Football Manager, changement d’ambiance radical.

Retour en enfance avec une licence culte pour toute une génération : Razmokets Aventures à Game Land. Un jeu gratuit Epic Games Store fraîchement sorti, puisqu’il est disponible officiellement depuis ce 10 septembre. Les couches-culottes iconiques reprennent donc du service alors que Tommy et ses amis s’imaginent être dans le dernier jeu vidéo en vogue de leur monde. Un petit hommage au dessin animé emblématique qui prend la forme d’un jeu de plateforme néo-rétro. Il est en effet possible de basculer entre des graphismes proches de la série et des illustrations 8 bits.

On reste dans le registre du coloré pour le second jeu gratuit Epic Games Store. Il faut cette fois se tourner du côté de Konami avec Super Crazy Rhythm Castle. Sorti en novembre 2023, ce titre mélangeant casse-tête et rythme a su faire sensation auprès des amateurs du genre. Un mix sympathique qui demande donc de résoudre des énigmes tout en gardant ses combos en suivant la musique, et ce seul ou avec trois autres joueurs.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

C’est donc votre dernière chance de récupérer ces deux jeux gratuits Epic Games Store, après quoi ils seront remplacés par deux nouveaux. Du 26 septembre au 3 octobre 2024, toujours à 17h tapantes, ce seront TOEM et The Last Stand Aftermath qui seront offerts. Le premier se présente comme un jeu d’aventure et de puzzle en noir et blanc à base de photos. Un titre indépendant franchement apprécié qui a connu son petit succès. Le second jeu gratuit est quant à lui orienté action en pleine apocalypse zombie et se jouant avec une vue du dessus. Un cadeau lui aussi très prisé par les amateurs du genre. Rendez-vous dans quelques jours pour les récupérer.

Source : Epic Games Store