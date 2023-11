Chaque semaine, c'est la même rengaine. L'Epic Games Store offre des jeux gratuits à tous les joueurs de passage dans sa boutique. Autant vous dire qu'à chaque fois, ils sont nombreux, personne ne se fait prier lorsqu'il s'agit de mettre la main sur des jeux gratuitement, que ce soit sur l'EGS, sur Steam ou autre. Quoi qu'il en soit, nous sommes jeudi, et c'est le moment de venir voir ce que l'on a à se mettre sous la dent cette semaine.

Dernière chance pour ces deux jeux très appréciés

Dans un premier temps, sachez qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des deux excellents jeux gratuits de la semaine dernière. Deux jolis titres, dont un gros AAA très apprécié. Le premier s'appelle Tandem: A Tale of Shadow, un jeu de puzzle et de plateforme au style graphique singulier. On y incarne une jeune fille partie à la recherche d'un certain Thomas Kane, porté disparu depuis un bon bout de temps. Un jeu à l'ambiance qui a reçu un excellent retour.

L'autre jeu apprécié, le fameux gros AAA de cette sélection, The Evil Within 2. Le survival horror, deuxième épisode de la licence de Tango Gameworks, nous embarque une fois encore dans la tête d'un psychopathe. On est une fois encore dans la peau de l'inspecteur Sebastian Castellanos qui va tenter de sauver sa fille, prisonnière du subconscient d'un tueur en série totalement cinglé. Un survival horror très efficace et inventif qui joue avec les codes et profite d'une direction artistique très maline et stylée. Ces deux jeux sont encore récupérables jusqu'au 2 novembre à 17 heures, ce soir donc. Après, il sera trop tard.

Le nouveau jeu gratuit de la semaine de l'Epic Games Store est canon !

Ce jeudi 2 novembre, il n'y aura visiblement qu'un seul jeu gratuit. Une petite pépite indé toute fraîche qui promet quelques heures d'aventure plutôt sympathique. Turnip Boy Commits Tax Evasion se présente comme un jeu d'aventure et de puzzle en solitaire. On y incarne un navet accusé de fraude fiscale (oui, oui) qui devient le larbin du maire local. Ce dernier nous envoie en mission pour récupérer quelques objets histoire de pouvoir continuer ses magouilles tranquillement. Pour nous, le voyage se traduit en un petit Zelda-like bourré d'humour et de clins d'œil. Une petite bulle d'air frais saluée par les critiques et les joueurs. Ce nouveau jeu gratuit sera disponible dès le 2 novembre à 17 heures et ce, jusqu'au jeudi suivant.

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

C'est la grande question que tout le monde se pose à quelques heures de la révélation de ce dernier. Pour le moment, aucune idée, mais il se pourrait que l'identité du ou des jeux gratuits de la semaine finisse par être découverte avant l'heure. C'est souvent le cas d'ailleurs. Sinon, il faudra attendre ce soir, aux alentours de 17 heures, pour voir ce que nous réserve l'Epic Games Store. Un ou deux jeux gratuits ? Les paris sont ouverts !