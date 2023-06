Bientôt la fin des Méga Soldes. Jusqu’au 15 juin 2023, l’Epic Games Store propose des réductions assez importantes sur sa boutique. L’occasion d’aller grappiller quelques productions à un prix raisonnable, voire cassé. Depuis quelques années maintenant, l’éditeur a pris pour habitude de proposer chaque semaine un jeu gratuit plus gros qu’à l’accoutumée pendant la période. Là où le cadeau hebdomadaire aurait pu être une petite production indépendante d’une dizaine d’euros, ce sont des blockbusters ou des jeux d’un plus gros calibre qui sont offerts. Alors quel sera le dernier jeu gratuit Epic Games Store avant la fin de cette opération ? Son identité avait fuité quelques heures plus tôt, c’est désormais confirmé.

Payday 2 gratuit sur l'Epic Games Store

Dernière ligne droite avant la fin des Méga Soldes. Pour l’occasion, les jeux gratuits Epic Games Store sont plus intéressants qu’à l'accoutumée. Death Stranding avait ouvert le bal, suivi de Fallout New Vegas et de l’ensemble de ses DLC. Le jeu de la semaine dernière avait fait quelques déçus, la promesse initiale étant des blockbusters. La boutique tenait malgré tout à mettre en avant des productions plus modestes mais non moins ambitieuses et appréciées. Alors qui va succéder à Midnight Ghost Hunt ? Feignez la surprise, il s’agit bien de Payday 2. Le jeu de braquage en multijoueur est disponible gratuitement du du 8 au 15 juin 2023, toujours à 17h00 tapantes.

Pour mémoire, ce FPS réunit jusqu’à quatre joueurs qui se mettront dans la peau de hors la loi. Le but est alors de réaliser tout un tas de crimes, allant de simples vols dans des bijouteries, des enlèvements aux braquages bien plus complexes et ardus qui nécessitent un minimum de préparation. Ce jeu gratuit Epic Games Store accuse certes le poids de l’âge, il date de 2013 après tout, mais il continue de faire son petit effet auprès des néophytes et des vétérans de la licence. Ce sont quelque 400 000 avis très positifs qui trônent sur Steam. Là où il peut y avoir des déçus, c'est que ce n'est pas la Legacy Collection, contenant l'ensemble des extensions qui est offerte, mais bien la version de base.

Les deux prochains jeux gratuits ont leaké

En parlant de la licence justement, elle pourrait passer une tête lors du Summer Game Fest de ce soir. Une date de sortie de Payday 3 a en effet été dévoilée à l’avance. Notez que, comme chaque semaine pendant les Mega Soldes, Payday 2 est accompagné d'un nouveau cadeau, qui n'est autre que le Bus de combat en blanc titane à utiliser dans Rocket League. Et pour la suite ? Qui viendra remplacer ce nouveau titre offert après quatre semaines plus généreuses que d'habitude ? On aurait dû attendre, mais Billbil-kun a révélé l'information un peu en avance. Ce seront bien deux jeux gratuits Epic Games Store qui seront disponibles du 15 au 22 juin 2023 : Guacamelee Super Turbo Championship Edition et Guacamelee 2.

Deux titres d'action-plateforme dans la lignée de Metroidvania très appréciés pour leur univers coloré inspiré du folklore mexicain et leur gameplay bien rodé. Cerise sur le gâteau : un mode coop à deux joueurs en local. Dans ces futurs jeux gratuits Epic Games Store, vous incarnez Juan Agacate un homme tout ce qu’il a de plus ordinaire jusqu'à ce qu'il trouve par hasard un un masque de luchador magique qui va changer sa vie. De cultivateur d'agaves, il deviendra le héros qu’il a toujours rêvé d’être. Sa mission, sauver la fille d’El Presidente enlevée par l'infâme Carlos Calaca qui souhaite la sacrifier pour unir le monde des morts avec celui des vivants. Au programme, des costumes flamboyants, des boss, des ennemis à castagner à tout-va et une variété d’environnements.