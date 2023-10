Nouvelle semaine, nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. Alors que la firme américaine a licencié une partie de ses effectifs, elle a tenu à rassurer ses utilisateurs réguliers. La distribution de jeux gratuits continuera bien dans les années qui suivent. On imagine que la période de fête, avec des gros titres offerts pendant deux semaines consécutives, sera elle aussi réitérée cette année. En attendant, les joueuses et les joueurs ont encore une chance de récupérer les trois derniers titres actuellement offerts sur l’Epic Games Store avant qu’il ne soit trop tard.

Les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine

Le rituel du jeudi se poursuit. Il vous reste donc quelques heures encore pour récupérer les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine dernière. Un trio constitué de Blazing Sails, un petit clone de Sea of Thieves, et de QUBE Ultimate Bundle, regroupant les deux jeux de la licence de puzzler appréciée. Vous avez jusqu’à ce jeudi 19 octobre à 17h00, pour mettre la main dessus, après quoi ils seront remplacés. Et c’est ce seront le très bon The Evil Within et Eternal Threads qui prendront la relève.

The Evil Within

On commence avec le survival-horror de Shinji Mikami, l'un des papas de Resident Evil. Un titre qui a franchement été bien reçu lors de son lancement en 2014. Dans ce jeu gratuit Epic Games Store, les joueurs incarnent un détective qui se retrouve pris au piège dans un monde où des créatures cauchemardesques rôdent et où un tueur fou est à sa poursuite. Entre ses séquences haletantes, sa mise en scène réussie et son ambiance prenante, The Evil Within a su marquer les esprits à sa façon, malgré une fin de course plus en demi-teinte. Il n’en reste pas moins l’un des jeux parfaits pour se faire un petit frisson pour Halloween.

Eternal Threads

Le second jeu gratuit Epic Games Store est quant à lui plus méconnu, mais non moins apprécié de celles et ceux qui l’ont essayé. Eternal Threads raconte l’histoire de six personnages au travers de lignes temporelles différentes impactées par vos décisions dans chacune d’entre elles. A vous de choisir quelle timeline vous souhaitez suivre et dans quel ordre. Vous pouvez opter pour un ordre chronologique ou non, tout en pouvant remonter le temps pour mieux suivre ces histoires hachurées ou même changer leur cours. Une aventure narrative qui n’est pas sans rappeler Tacoma sur certains aspects avec ses airs de théâtre interactif.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

L’Epic Games Store proposera donc une sélection des plus intéressantes cette semaine. Les deux jeux gratuits seront disponibles du 19 au 26 octobre 2023 à 17h00. Ils seront ensuite eux aussi remplacés par un ou deux autres titres encore inconnus. Si leur identité ne fuite pas avant l’heure, comme cela peut arriver parfois, alors il faudra attendre cet après-midi pour les découvrir.