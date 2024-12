L’Epic Games Store gâte déjà ses joueurs. À l’approche des fêtes de fin d’année, la boutique des papas de Fortnite régale actuellement les petits et grands avec deux nouveaux jeux gratuits. La tête d’affiche n’est nulle autre que LEGO Star Wars La Saga de Skywalker, aussi excellent que riche en contenus. Il s’accompagne de Bus Simulator, un titre forcément plus niche qui saura plaire à ceux à qui il s’adresse. C’est en revanche la semaine prochaine que les choses sérieuses vont pouvoir commencer.

Le grand retour du calendrier de l'avent de l'Epic Games Store

C’est un rituel depuis quelques années maintenant. Chaque année, l’Epic Games Store enfile son manteau rouge et frappe fort avec son calendrier de l’avent. La boutique casse alors exceptionnellement son rythme habituel jusqu’à la fin de l’année (voire un peu plus) pour offrir chaque jour une nouvelle production. Elle récidivera en 2024 et comme pour les autres éditions, les joueurs risquent de ne pas être au bout de leurs surprises. C’est donc à partir du jeudi 12 décembre 2024 que l’Epic Games Store ressortira sa hotte avec un premier jeu gratuit mystère. Les enquêteurs des Internet sont toujours sur le dossier, certains spéculant qu’il pourrait s’agir de Suicide Squad Kill the Justice League. Ce n’est pour l’heure qu’une théorie et on attendra bien sagement que les leakers habituels ne vendent la mèche avant l’heure.

Pour le moment les détails sont maigres. Les dataminers n’ont pour l’heure pas encore livré certains secrets de ce nouveau calendrier de l’avent, mais les connaissant ça ne saurait tarder. Si l’on se base sur les années précédentes, il faudra s’attendre au grand minimum à 17 jeux gratuits Epic Games Store, voire plus si la boutique étend son événement au début du mois de janvier 2025 comme l’édition précédente. Si la plateforme suit le même schéma, le premier cadeau chargé d’ouvrir les hostilités sera disponible pendant une semaine complète. Ensuite à partir du 19 décembre 2024, il faudra être assidu puisque le rythme sera plus effréné avec un jeu gratuit par jour. Pour l’heure une chose est certaine, vous serez encore gâtés.

Source : Epic Games Store