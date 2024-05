Passé ce délai, l'Epic Games Store proposera à ses utilisateurs un jeu gratuit déjà connu, tout en annonçant le ou les jeux qui suivront la semaine suivante. Mais d'ici là, voici pour rappel les jeux gratuits encore disponibles sur la plateforme jusqu'à 16h59.

Deux bons jeux gratuits encore dispo sur l'Epic Games Store

Il vous reste donc encore quelques heures pour récupérer les deux jeux gratuits indépendants actuellement proposés par l'Epic Games Store, si le cœur vous en dit. D'un côté, nous avons Industria, un FPS court mais intense avec une ambiance qui n'a pas à rougir de grands ténors du genre comme Half-Life. Il s'agira ici de traverser un monde parallèle très typé steampunk et peuplé de machines meurtrières.

De l'autre, nous avons Lisa Definitive Edition, un jeu d'action/plateforme qui plaira sans doute beaucoup aux amateurs de directions artistiques rétro. Derrière ses pixels minimalistes se cache cependant des thématiques particulièrement matures. Âmes sensibles s'abstenir.

La suite du programme déjà connue

C'est ensuite parti pour une nouvelle semaine de jeux gratuits sur l'Epic Games Store, avec cette fois Orcs Must Die! 3. Cette licence iconique mélangeant TPS et Tower Defense dans une ambiance bien comique se présente donc gratuitement avec son troisième opus, sorti en 2020. L'objectif est donc d'éliminer des vagues d'orcs à l'aide de différentes armes et constructions toutes plus mortelles et loufoques les unes que les autres.

Le titre propose un mode histoire permettant d'introduire pas à pas ses différentes et mine de rien complexes mécaniques. Il existe également d'autres activités pour les amateurs de scoring. Tout ceci peut être réalisé tant en solo qu'en coopération à deux. Une occasion somme toute idéale de s'amuser avec un ami sans bourse délier grâce à cette offre de la plateforme d'Epic.

Quel(s) jeu(x) gratuit(s) à venir ensuite sur l'Epic Games Store ?

Une fois sa rotation de jeux gratuits opérée à 17 heures, l'Epic Games Store annoncera également ce qui arrivera la semaine prochaine. Il est donc encore trop tôt pour en avoir le cœur net. Il n'est toutefois pas rare que cette rotation leak avant l'heure-H. Nous ne manquerons donc pas de vous rapporter les bonnes nouvelles à venir sur la plateforme d'Epic en temps voulu.