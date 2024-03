Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store vous invite à récupérer un ou plusieurs jeux, et ce, sans frais supplémentaires. C'est une offre à ne pas louper, en particulier pour celles et ceux qui ont envie de faire des économies. Dans la journée, il sera donc possible d'obtenir deux titres gratuitement, mais il ne faudra juste pas traîner, car c'est limité dans le temps. En tout cas, on a affaire à de belles productions, et dans le lot, on en retrouve une dont le nom va sûrement vous évoquer quelque chose.

Deux nouveaux jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Mais avant, un petit rappel s'impose. N'oubliez pas que c'est votre dernière chance pour récupérer gratuitement deux jeux. D'abord, on a The Bridge, un puzzle game qui va bien faire travailler votre matière grise. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il va retourner votre cerveau à l'aide d'un jeu habile sur la perception de l'espace. L'autre titre, c'est Deus Ex : Mankind Divided, le dernier-né de la célèbre franchise. Il propose une aventure prenante aux côtés d'Adam Jensen suite aux terribles événements de Human Revolution. Il y a de l'infiltration, de l'enquête, de l'action, bref, c'est un beau cadeau que nous fait l'Epic Games Store.

Maintenant que c'est dit, passons aux nouveaux jeux gratuits de ce 21 mars 2024. On commence avec Call of the Wild : The Angler. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la licence avec « theHunter », qui vous met dans la peau d'un chasseur. Il a rencontré un beau succès, mais cette fois, on s'éloigne un peu du thème de base. Pour cause, dans ce nouvel opus, on incarne un fier pêcheur qui va s'adonner à son activité préférée dans un monde ouvert. Même si ça ne vous branche pas trop de base, ça ne coûte rien d'essayer en l'obtenant via l'Epic Games Store.

Le deuxième titre gratuit, c'est Invincible Presents : Atom Eve. Le nom doit immédiatement vous faire penser à l'œuvre de Robert Kirkman, et c'est bien normal. Il prend place dans cet univers et nous met aux commandes d'Atom Eve dans un tout nouveau récit. Quant à la proposition du jeu, c'est un mélange entre un visual novel et un RPG. Depuis sa sortie, il est assez populaire auprès des joueurs, au point d'être vu par certains comme une pépite. En plus, il n'y a pas forcément besoin de connaître le comics ou la série animée pour se lancer dans l'aventure, ce qui est un argument de taille. Rendez-vous sur l'Epic Games Store pour l'avoir sans débourser le moindre centime !

Quels sont les prochains jeux gratuits EGS ?

Que ce soit Call of the Wild : The Angler ou Invincible Presents : Atom Eve, vous avez jusqu'au 28 mars 2024 pour vous en emparer sans faire chauffer la carte bleue. Dans le doute, on vous invite à ne pas perdre de temps. Bien sûr, ils seront ensuite remplacés par une nouvelle fournée, qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Néanmoins, vous connaissez la musique, le leaker bilbill-kun va probablement nous les offrir sur un plateau d'argent au cours de la journée. Notre homme vise juste à ce sujet, et on a donc hâte de les découvrir. En attendant, tenez-vous prêts à réceptionner nos deux stars du jour dès qu'elles seront disponibles.