C’est jeudi, et qui dit jeudi dit jeux gratuits. Depuis quelque temps maintenant, Amazon Prime Gaming est entré dans la danse, mais c’est bien l’Epic Games Store qui a lancé le mouvement. La boutique des créateurs de Fornite y va chaque semaine de son et ses petits cadeaux à récupérer tous les après-midi à la même heure. Un véritable rendez-vous hebdomadaire pour les joueurs PC. Voici les jeux gratuits EGS à récupérer cette semaine.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store cette semaine

La semaine dernière, la boutique offrait le jeu indé The Big Con, avec en bonus un pack pour le free-to-play Town of Salem 2 permettant de bien démarrer l’aventure. Ils laissent désormais place à deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. Du 25 avril au 2 mai 2024, toujours à 17h tapantes, les utilisateurs et utilisatrices pourront mettre la main sur deux titres assez méconnus du grand public : Industria et Lisa Definitive Edition.

Industria

Le premier se présente comme un FPS vous plongeant dans un univers steampunk parallèle peu avant la fin de la guerre froide. Votre objectif, retrouver votre collègue disparu tout en survivant à ce monde hostile. Une production indépendante qui misait tout sur son feeling old school (il n’y a pas de visée arrière par exemple) et son atmosphère surréaliste. Ce premier jeu gratuit Epic Games Store a finalement plutôt bien été accueilli, bien que beaucoup lui reprochent d’être trop court. Comptez 5 heures au maximum pour en voir le bout.

Lisa Definitive Edition

Encore plus méconnu, Lisa Definitive Edition sera le second cadeau de la semaine. Cette production indépendante encore plus modeste vous emmène en plein cœur des terres désolées d’Olathe. Un monde rempli de dégoût et de désolation morale où vos choix affecteront directement le gameplay. Ce second jeu gratuit Epic Games Store mise à fond de balle sur son humour noir et singulier et selon les quelques retours, ça lui réussit assez bien.

Le prochain jeu gratuit Epic Games Store déjà connu

Ce n'était plus une surprise puisque son nom avait été lâché une journée à l'avance. Le prochain jeu gratuit Epic Games Store n'est autre qu’Orcs Must Die 3. Un excellent tower defense et jouable en coop en prime. Dans ce cadeau de la semaine prochaine, qui affiche un joli 9/10 sur Steam, vous devez protéger votre château d’hordes d’orcs. À vous de les massacrer par tous les moyens possibles, seul ou avec un camarade.

Justement, Orcs Must Die 3 propose une petite nouveauté pour pimenter ce carnage : des machines de guerre modifiables à volonté. Elles offrent une puissance capable de projeter, transpercer, carboniser et même désarticuler ces répugnants envahisseurs. Robot Entertainment a clairement poussé tous les curseurs vers le haut, tout en conservant l’essence de la licence et en proposant un mode histoire bien ficelé. Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du 2 au 9 mai 2024, toujours à 17h. Pour l’heure on ne sait pas s’il sera accompagné d’une seconde production ou non. Rendez-vous cet après-midi pour en avoir le cœur net.