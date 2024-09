Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux qui ne veulent pas dépenser. Cette semaine, l'Epic Games Store propose deux jeux gratuits de qualité. Vous avez jusqu'au 12 septembre 2024 à 17h00 pour les récupérer sans débourser un centime. Deux univers très différents, mais chacun avec son lot d'aventures.

Un jeu gratuit qui fait réfléchir sur l'Epic Games Store

Si vous aimez le football et la gestion, Football Manager 2024 est fait pour vous. C'est l'un des jeux disponibles gratuitement sur l'Epic Games Store. Développé par Sports Interactive et édité par SEGA, ce titre vous met dans la peau d’un manager de club. Vous devez tout gérer : les tactiques, les transferts, le moral de vos joueurs et bien plus encore. Le but ? Mener votre équipe à la victoire, que ce soit dans les compétitions locales ou internationales. C'est un peu un Nasser Al-Khelaïfi simulator (président du PSG).

Avec une base de données impressionnante de joueurs, le jeu se veut très réaliste. Vous aurez l’impression de gérer un vrai club, avec des défis quotidiens à relever. Cette édition 2024 apporte son lot d'améliorations, notamment un moteur de simulation encore plus abouti. De quoi ravir les fans de statistiques et de stratégie. Le jeu peut se récupérer sur ce lien.

Balle au centre

Dans un tout autre registre, Sniper Ghost Warrior Contracts propose une expérience intense de tir à la première personne. Développé par CI Games, ce jeu vous plonge en Sibérie, où vous incarnez un sniper professionnel. Chaque mission vous demande de faire preuve de patience, de précision et de stratégie. Un bon petit jeu gratuit sur l'Epic Games Store.

Le gameplay est très orienté sur la furtivité. Il faut observer, planifier et exécuter des contrats de manière méthodique. Vous avez plusieurs façons d'accomplir vos objectifs, ce qui laisse une grande liberté d’action. Les amateurs de tirs réalistes seront ravis : les balles doivent prendre en compte la gravité, le vent et la distance. Une expérience immersive pour les fans de jeux d’action calculés. Pour récupérer ça gratuitement, il faut se rendre sur ce lien. Simple, basique.

Source : EGS