On connaît la danse par cœur. Chaque jeudi après-midi, les joueurs PC se ruent sur l’Epic Games Store pour récupérer le ou les nouveaux jeux gratuits. Depuis quelques années maintenant, l’éditeur de Fortnite offre de nombreux cadeaux chaque semaine. Une initiative qu’il compte bien continuer encore cette année en mettant en avant des titres de célèbres licences et des productions indépendantes parfois méconnues du grand public. Quels seront les jeux gratuits EGS de cette semaine ? Voici le programme.

Les nouveaux gratuits Epic Games Store

Il est bientôt l’heure d’aller récupérer ses nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. Chaque semaine à la même heure, la boutique concurrente à Steam propose de récupérer un ou plusieurs nouveaux titres qui sont ensuite gardés à vie. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour mettre la main sur les jeux indépendants Adios et Hell is Others, tous deux bien notés par les joueurs. Ils seront ensuite remplacés du 2 au 9 février 2023, toujours à 17h, par un nouveau duo et pas des moindres. Les prochains jeux gratuits EGS ne sont autres que Dishonored Death of the Outsider et City of Gangsters.

Spin-off du second épisode, Dishonored Death of the Outsider met en scène la célèbre Billie Lurk qui souhaite réaliser le plus grand assassinat de tous les temps. Accompagnée de son mentor, elle va tenter de mettre fin aux jours de l’Outsider en personne. Les joueurs retrouveront tout ce qui fait le prestige d'Arkane Studio à savoir un level design comme nul autre, des combats fluides et une histoire qui évolue selon vos choix et votre façon de jouer.

Changement d’ambiance et de genre pour le second jeu gratuit Epic Games Store. City of Gangsters se présente comme une production tycoon où vous lancez une opération criminelle en partant de rien. A vous de la transformer en véritable machine à fric en construisant des bars clandestins et des distilleries illégales et en gérant les chaînes de production et la distribution des ressources. Méconnu du grand public ce jeu a tout de même reçu un assez bon accueil des joueurs qui l’ont essayé.