En quelques années, Epic a réussi à s'imposer comme un concurrent très sérieux de Steam, qui reste tout de même la plus grosse (et la plus populaire) des plateformes en ligne. L'Epic Games Store a toutefois beaucoup de cordes à son arc, outre les promotions qui décapent, il offre aussi plusieurs jeux gratuits chaque mois, à raison d'un ou deux par semaine, tous les jeudis vers 17h00.

Récupérez vos jeux gratuits Epic Games Store avant qu'il ne soit trop tard !

La semaine dernière d'ailleurs, ce ne sont pas moins de deux jeux gratuits qui ont été donnés. Il est d'ailleurs toujours possible de mettre la main dessus avant que n'arrivent les prochains jeux de la semaine cet après-midi. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour récupérer le puzzle game (et jeu d'enquête) Murder by Numbers, ainsi que The Elder Scrolls Online, le célèbre MMO de Bethesda. Vous avez donc jusqu'à 17h aujourd'hui pour les ajouter à votre bibliothèque avant qu'il ne soit trop tard.

The Elder Scrolls Online

Les nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store

Ce jeudi 27 juillet, ce sont deux nouveaux jeux gratuits qui sont offerts sur l'Epic Games Store. Deux titres drastiquement différents mais tous deux bien accueillis par les joueurs. Le premier est en réalité une compilation de plusieurs jeux remasterisés, Homeworld Remastered Collection. Le second quant à lui, Severed Steel, est un FPS ultra nerveux où vos réflexes seront mis à rude épreuve. Ces deux titres sont à récupérer du 27 juillet 17h jusqu'au 3 août à la même heure.

Homeworld Remastered Collection, des jeux de stratégies qui ont besoin d'espace

Cette compilation regroupe plusieurs jeux de stratégie en temps réel qui se passent essentiellement dans l'espace. Vous y contrôlerez toute une armada de vaisseaux aux caractéristiques diverses et variées et devrez remplir plusieurs missions. Attendez-vous à retrouver pas moins d'une trentaine de grosses missions solo, mais aussi des défis secondaires à gogo et même du multijoueur. Une collection très bien reçu et des jeux d'origine particulièrement appréciés par les fans du genre. C'est du très bon !

Contient les versions remasterisées de Homeworld 1 & 2.

Severed Steel, un FPS ultra nerveux qui claque la rétine

Severed Steel est un FPS explosif, mélange de Ghostrunner (avec des flingues) et de Tron. Le jeu nous plonge dans un univers cyberpunk bourré de néons et nous demandera de parcourir plusieurs niveaux à toute vitesse en faisant le ménage au passage. Severed Steel a plutôt été bien reçu lors de sa sortie. Les joueurs ont notamment salué sa nervosité, sa direction artistique, mais aussi son gameplay à la fois exigeant, abordable et addictif. Quelques années après sa sortie, le jeu est finalement distribué gratuitement sur l'Epic Games Store.

Les prochains jeux offerts de l'EGS

Le 3 août prochain, un ou plusieurs jeux gratuits seront de nouveau offerts sur l'Epic Games Store. Si le rendez-vous est déjà acté, nous ne savons pas encore quels sont les jeux proposés. Ces derniers se dévoileront assurément sous peu. Il sont généralement annoncés un peu avant la distribution des jeux de la semaine. Et si ce n'est pas le cas, ils seront connus en fin d'après-midi en même temps que la parution des nouveaux jeux gratuits. On reste donc sur le qui-vive et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que l'on en saura plus. Pour le moment, pensez à récupérer les titres gratuits qui vous manque.