Vous avez ainsi jusqu'à 16h59 heures pour récupérer les jeux gratuits de cette semaine sur l'Epic Games Store. Une fois passé ce délai, ce sera à la tuerie suivante jusqu'au 18 avril, et ainsi de suite. Gardez bien ces offres à l'œil, au risque de les manquer !

Du lourd s'enchaîne pour les jeux gratuits de l'Epic Games Store

Il vous reste encore quelques heures si les deux jeux gratuits de l'Epic Games Store encore en lice vous intéressent. Pour rappel, nous avons d'un côté The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, le RPG massif et spatial d'Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas, Pillars of Eternity) avec tous ses DLC. De l'autre, nous avons Thief, le jeu d'infiltration d'Eidos Interactive, sorti en 2014 et reprenant le flambeau de la licence culte éponyme. Les deux jeux gratuits du moment partagent un point commun : une vue à la première personne.

À 17 heures, il sera temps pour l'Epic Games Store d'opérer une rotation dans ses jeux gratuits. Les deux titres seront donc remplacés par un autre jeu à la première personne : Ghostrunner. Développé par ONE MORE LEVEL en 2020, il s'agit d'un jeu qui plaira certainement aux fans du genre cyberpunk et aux speedrunners. Nous y incarnons en effet un ninja cybernétique ultra puissant et agile, qui devra se tailler un chemin au fil du katana dans des niveaux faisant la part belle aux acrobaties et à la vitesse. Cet excellent jeu d'action sera disponible gratuitement jusqu'au 18 avril à 16h59. Vous aurez donc paradoxalement encore le temps pour acquérir ce titre au gameplay psychédélique.

Quels seront les prochains jeux gratuits sur le launcher d'Epic Games ?

Comme à son habitude, l'Epic Games Store nous fera connaître le ou les jeu(x) gratuits de la semaine suivante ce soir à 17 heures. Il est encore trop tôt pour savoir avec certitude ce qu'il en sera. Gageons toutefois que, comme chaque semaine, ceux-ci feront l'objet d'une fuite quelques minutes avant l'heure-H. Nous tâcherons donc de vous en informer en temps voulu, histoire que vous soyez prêts le moment venu.

Au vu des distributions récentes de l'Epic Games Store, nous pourrions être encore agréables surpris par les jeux gratuits à venir le 18 avril. On vous confirme tout cela une fois que nous en saurons plus sur le sujet !