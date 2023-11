l'Epic Games Store nous offre une nouvelle fournée de jeux gratuits. Cette fois, il y en a carrément deux, et deux très bons avec ça ! Un peu de RPG coloré et un excellent jeu de survie à ne pas manquer.

Nous sommes jeudi, le week-end arrive à grands pas et c’est l’heure de parler jeux gratuits. Comme chaque semaine, Epic Games Store, GOG, Steam et tout un tas d'autres plateformes offrent l'accès à plusieurs titres gratuitement. Comme d'habitude, c’est l'Epic Games Store qui lance les hostilités. Et cette fois, il n’y a pas un, mais deux jeux à ajouter à sa bibliothèque pour toujours.

Dernière chance pour cette pépite indé !

Mais avant d’aller se jeter sur les nouveaux jeux, il vous reste encore quelques heures pour récupérer celui de la semaine dernière. Golden Light, de son petit nom, est un FPS déjanté et plutôt sombre dans lequel nous sommes littéralement harcelés par tout ce qui nous entoure. Inspiré par les prop games (les jeux de cache-cache), Golden Light est un jeu de tir nerveux et plutôt stressant, à mi-chemin entre le jeu d’horreur et le roguelite. Sa direction artistique atypique, son ambiance et son gameplay lui ont valu de très beaux retours de la part des joueurs. Mais encore faut-il aimer le délire. À vous de voir. Golden Light est récupérable gratuitement jusqu’à ce soir à 17h. Ne traînez pas donc.

Deux jeux gratuits dans l'Epic Games Store, deux excellents !

En ce jeudi 16 novembre 2023 particulièrement pluvieux, ce sont deux jeux qui sont offerts par l’Epic Games Store. Le premier est un RPG, une belle aventure colorée qui nous emmènera aux confins d’un monde fantastique, Umbra, que l’on devra bien entendu sauver grâce à une fine équipe de héros. Earthlock est un jeu typé old school qui tente de jouer la carte de la nostalgie en s’inspirant des RPG des années 90. Combat au tour par tour, narration soignée… On devrait en avoir pour notre argent, enfin, vous m’avez compris. Le jeu étant gratuit… Bref, il est en tout cas très apprécié et les retours sont plutôt bons. Pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Rendez-vous ce soir à 17h.

Le second jeu de cette semaine est un peu moins joyeux et parle cette fois de survie, de fin du monde et de radioactivité. Non, ce n’est pas Fallout, mais Surviving the Aftermatch. C’est un jeu de stratégie et de gestion dans lequel on devra construire l'un des derniers bastions de l’humanité et faire survivre toute une colonie. À l'instar de titres hardcore comme Frostpunk, Surviving the Aftermatch est un jeu qui demande sans cesse de faire des choix souvent difficiles et il faudra être capable de jongler avec la morale, la réflexion et le bon sens pour survivre et assurer un avenir à nos camarades. Un jeu prenant et plutôt bien fichu qui sera lui aussi dispo dès ce jeudi 16 novembre à 17h.

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

Le ou les prochains jeux de l’Epic Games Store ne sont pas encore connus. On approche doucement de Noël, Epic devrait donc se calmer un peu avant de lancer les hostilités de la fin d’année comme à chaque fois, même si pour le moment la firme n’a rien confirmé à ce sujet. Quoi qu’il en soit, sauf si un petit malin nous leake l’information avant l’heure, il faudra attendre ce soir pour connaître le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store. Le rendez-vous est pris.