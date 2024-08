Les semaines passent et les jeux gratuits s'enchaînent sur l’Epic Games Store. Non content d’avoir déjà offert plus de 400 cadeaux, la boutique des créateurs de Fortnite poursuit son initiative contre vent et marée. Cette semaine, elle permettra à l’ensemble des utilisateurs de récupérer une nouvelle pépite en son genre seulement quelques jours après sa sortie. Voici le programme pour les jours qui viennent.

Deux jeux gratuits Epic Games Store cette semaine

Qui dit jeudi dit nouveau jeu gratuit. Une routine qui a fédéré de nombreux habitués, toujours prêts à élargir leurs horizons en découvrant les nouveaux titres offerts chaque semaine. Il reste donc aux retardataires seulement une poignée d’heures pour mettre la main sur l’adorable et humoristique Lumbearjack. Dès ce jeudi 8 août à 17h tapantes, il sera remplacé par deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store, qui seront en prime accompagnés d’un joli cadeau. Parmi eux, on retrouve un titre fraîchement sorti : CYGNI All Guns Blazing. Konami a eu du flair en éditant ce shoot’em up pur jus qui incorpore quelques touches de roguelike pour pimenter la progression. Facile à prendre en main, le jeu de tir sait se montrer à la fois dynamique, difficile, mais non moins grisant. Un titre franchement excellent dans son genre qui assure clairement le spectacle.

Sorti le 6 août dernier, il sera donc à récupérer gratuitement dès cet après-midi. L’autre jeu gratuit Epic Games Store est un habitué, souvent offert ici et là et sur la boutique. Celles et ceux qui avaient loupé le coche auront donc une énième chance d'obtenir DNF Duel. Pour mémoire, ce jeu de baston en 2D réunit les personnages iconiques de la licence Dungeon & Fighter. Pas de secret ici. Les combattants devront s’affronter au travers de plusieurs modes de jeu. On retrouve donc les grands classiques, comme le patch classé, le multi et l’entraînement pour se faire la main. Ce n’est pas à un mauvais bougre en soi, au contraire, mais il est toujours critiqué pour son manque de suivi, d’équilibrage et de contenu.

Quels seront les prochains jeux gratuits ?

Ces deux jeux gratuits Epic Games Store seront également accompagnés d’un bonus. La boutique offre en supplément un pack de contenus pour Apex Legends. Le bundle vous permet de débloquer automatiquement la soigneuse Conduit et de récupérer une tenue épique gratuite « Aqua Flow » . Tous ces beaux cadeaux seront disponibles du jeu 8 au 15 août 2024 à 17h, après quoi ils seront remplacés. Comme d'habitude, il faudra attendre cet après-midi pour découvrir le ou les jeux gratuits Epic Games Store suivants. Il n'est cependant pas rare qu'ils soient dévoilés un peu à l'avance. Si tel est le cas, cet article sera évidemment mis à jour en conséquence.

Source : Epic Games Store