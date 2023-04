Vous connaissez le refrain par cœur depuis le temps. Chaque jeudi après-midi, l’Epic Games Store met à disposition de tous ses utilisateurs et utilisatrices un ou deux jeux gratuits. Pas de conditions, pas de restrictions. Un simple compte sur la plateforme est le tour est joué. Une initiative qui perdure depuis le lancement de la boutique cinq ans déjà et qui a permis aux joueurs PC de remplir leur bibliothèque sans sortir la carte bleue. Les deux derniers jeux gratuits EGS d’avril 2023 arrivent donc d’ici quelques heures. Voici le programme pour les prochains jours.

Les derniers jeux gratuits Epic Games Store d'avril 2023

La distribution de jeux gratuits Epic Games Store continue. Comme chaque jeudi à 17h00 tapantes, deux nouveaux cadeaux seront distribués sur la boutique des papas de Fortnite. La semaine dernière, l’éditeur a mis en avant deux petites pépites de la scène indépendante récompensées. Il vous reste donc encore quelques heures pour mettre la main dessus après quoi ils seront remplacés par un nouveau duo. La sélection de la semaine est peut-être moins attrayante sur le papier, mais vous auriez tort de louper l’un des deux titres. On ne va pas faire durer le suspense inutilement, du 27 avril au 4 mai 2023 à 17h00 vous pourrez récupérer Poker Club et Breathedge.

Breathedge

Le plus intéressant des deux sera sans aucun doute Breathedge. Dans ce jeu de survie dans l’espace plein d’ironie, vous devez survivre dans le vide hostile accompagné de… votre poulet immortel. L’accident soudain de votre navette spatiale va vous pousser à devenir un véritable MacGyver qui devra recueillir des débris dans ce dépotoir interstellaire pour fabriquer des outils, créer une station spatiale unique et y installer des équipements et autres décorations. Et évidemment, pour aller récupérer tout ce bazar tous les moyens sont bons et cela va de la petite fusée, à la voiturette, en passant par des cadavres à la dérive. Normal. Ce jeu gratuit Epic Games Store a reçu un bon accueil des joueurs. A titre d’exemple, il cumule près de 12 000 avis très positifs sur Steam. On ne pas en dire autant de son binôme.

Poker Club

D’après les retours des joueurs, Poker Club est quant à lui plutôt moyen. Pas de grande surprise, le jeu se présente comme une simulation de poker où vous incarnez un joueur pro dans World Poker Tour qui intègre ensuite un club et doit bâtir sa réputation. Vous commencerez donc au bas de l’échelle, lors de parties clandestines avant de gravir les échelons pour prétendre à des gains plus croustillants du PCC Poker Tour. Vous serez également invités à rejoindre une équipe pour gagner des récompenses et débloquer des objectifs communs pour lui faire gagner des niveaux. Au programme de ce jeu gratuit Epic Games Store donc, une résolution 4K, du ray tracing et plus de 10 modes de tournoi Texas Hold’em dont des parties personnalisées où vous pouvez créer vos propres règles.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Un programme moins intéressant que la semaine dernière donc, mais que nous réserve la suivante ? Comme d’habitude, il faudra attendre cet après-midi pour découvrir les prochains jeux gratuits Epic Games Store. Le hasard du calendrier fait que cela tombe le 4 mai, journée dédiée à Star Wars. On pourrait alors s’attendre à un des nombreux jeux de la licence. Rendez-vous d'ici quelques heures pour en avoir le cœur net.