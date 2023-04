Chaque semaine la même routine. Depuis le lancement de l’Epic Games Store en 2018, l’éditeur américain régale les joueurs PC avec de nouveaux jeux gratuits hebdomadaires. Parfois, les créateurs de Fortnite mettent à disposition des petites productions qui méritent de se faire connaître du grand public. D’autres fois, ce sont de gros jeux qui sont offerts. C'est par le cas de Dying Light Enhanced Edition qui reste encore disponible jusqu’au 13 avril 2023 à 16h59. Passé ce délai, lui et son binôme seront donc remplacés par un nouveau duo de cadeaux.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store

L’EGS a frappé fort pour ses soldes de printemps. Jusqu'au 20 avril, les joueuses et les joueurs peuvent profiter de grosses réductions et remplir leur ludothèque sans se ruiner. On pense notamment à Cyberpunk 2077, GTA The Trilogy – The Definitive Edition qui sont à moitié prix quand The Witcher 3 Wild Hunt – Complete Edition passe sous la barre des 15€. Pour marquer le coup, la boutique n’a pas fait les choses à moitié côté jeux gratuits. Ce sont en effet l’excellent Dying Light Enhanced Edition et le très apprécié Shapez qui ont été offerts. Du 13 avril au 20 avril à17h00, heure française, ils seront en revanche remplacés par deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store.

Mordhau

A commencer par le slasher médiéval multijoueur Mordhau qui avait été un petit phénomène à sa sortie en 2019. Dans ce titre, les joueurs sont donc invités à créer leur mercenaire de toute pièce pour prendre part à des batailles médiévales violentes, criantes de vérité, brutales et diablement fun. Connaître son matériel et les mouvements de ses adversaires sera impératif pour survivre aux différents affrontements. Un jeu gratuit Epic Games Store qui nous avait charmé grâce à son humour omniprésent, son immersion totale et son système de classe fichtrement bien pensé. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été conquis. Sur Steam, Mordhau cumule plus de 80000 avis très positifs, ce qui est assez rare pour être souligné.

Second Extinction

Le second jeu gratuit Epic Games Store n’a quant à lui pas autant fait sensation à son lancement. Paru en 2020, Second Extinction se présente comme un jeu de coopération multijoueur où il faut poutrer de gigantesques dinosaures en sortant l’artillerie lourde, seul ou accompagné d’un ami. En revanche, mieux vaut partir à la chasse aux prédateurs avec un binôme. Le titre a en effet clairement été pensé avec le jeu en escouades en tête. Au programme, ce sont 6 héros, 11 armes avec chacun 5 niveaux d’amélioration et 6 missions qui ont été mises à disposition pour survivre aux différentes menaces qui peuplent la mappemonde lors du lancement. Des chiffres qui ont grimpé au fil des mises à jour, le suivi de ce jeu gratuit étant désormais arrivé à son terme.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Une sélection moins marquante que la précédente donc, mais qui devrait trouver écho auprès des amateurs du genre. Et pour la semaine dernière ? Quel sera le programme ? Comme d’habitude il faudra attendre à 17h tapantes pour connaître leur identité. Du moins si leurs noms ne se retrouvent pas sur la Toile quelques heures en avance comme c’est parfois le cas.