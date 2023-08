Deux nouveaux jeux Epic Games Store seront disponibles dans quelques heures. Au programme de cette semaine, un excellent jeu indépendant et un hommage aux jeux old school.

Nouvelle semaine, nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. On connaît la chanson par cœur maintenant, chaque jeudi après-midi est synonyme de nouvelles productions à récupérer sans sortir le porte-monnaie. Une routine durement ancrée chez les joueurs PC qui ont pu récupérer près de 500 jeux gratuitement depuis la création de la boutique il y a cinq ans déjà. Et les papas de Fortnite ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. La distribution de cadeaux hebdomadaires est bien partie pour continuer. Ce sont deux nouveaux titres qui seront disponibles d’ici quelques heures. C’est donc votre dernière chance de récupérer ceux de jeudi dernier.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store

Le weekend s’annonce plus calme pour les joueurs PC. La semaine dernière, ils ont pu compter de nouveaux cadeaux d’Amazon Prime Gaming et sur une période de test de plusieurs Assassin’s Creed, en plus de weekends gratuits Steam. Rien de tout ça à l’horizon, mais ils peuvent toujours compter sur l’Epic Games Store et ses jeux gratuits du jeudi après-midi. Vous avez donc jusqu’à aujourd’hui, 17 août 2023 à 16h59 pour mettre la main sur les titres offerts la semaine dernière : l’excellent Europa Universalis IV et l’intriguant Orwell Keeping an Eye on You. Dès 17h et ce jusqu’au 24 août à la même heure, ils seront remplacés par deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. Le programme pour les prochains jours sera placé sous le signe des jeux indépendants. Ce sont en effet le très bon Black Book et Dodo Peak qui seront disponibles cet après-midi.

Black Book

On commence par le plus intéressant de cette sélection : Black Book. Une petite production indépendante russe qui a eu son petit effet au sein de la scène indépendante. Preuve en est, le jeu cumule plus de 94% d’évaluations très positives sur la plateforme concurrente. Dans cette fusion de jeux de cartes RPG et d’aventure, vous suivez l’histoire de Vasilisa, une jeune sorcière à en devenir qui décide de renoncer à son destin pour épouser sa bien-aimée.

Un rêve qui prendra fin le jour où sa fiancée meurt dans des circonstances pour le moins mystérieuses. Elle part alors en quête du fameux Livre noir, un artefact démoniaque qui serait assez puissant pour accorder à quiconque en découvre les 7 sceaux n’importe quel vœu. Une quête qui la mènera au cœur d’une lutte contre le bien et le mal au travers de la campagne russe. Un très bon jeu gratuit Epic Games Store en somme, qui fait donc la part belle à la mythologie du nord de la Russie.

Dodo Peak

Changement de ton total avec Dodo Peak. Ce second jeu gratuit Epic Games Store se présente comme un hommage aux jeux de plateformes d'arcades classiques. Le but du jeu est simple, vous devez sauvez vos petites progénitures égarées dans une soixantaine de niveaux créés à la main. Platformer oblige, la tâche ne sera pas facile. Entre obstacles, pièges, singes malveillants et autres serpents hostiles, cumuler les dodos sera synonyme de difficulté accrue.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Une sélection qui n’est donc pas au goût de tous les joueurs, qui, pour ne pas changer, auraient préféré des jeux plus marquants. On ne saurait cependant que trop vous conseiller d’essayer Black Book. Et pour la semaine prochaine ? Quels seront les prochains jeux gratuits Epic Games Store ? A moins d’un leak, qui survient généralement quand c’est une grosse production offerte, il faudra attendre cet après-midi pour découvrir leur identité.