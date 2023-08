Les joueurs vont encore pouvoir jouer sans se ruiner ce weekend. Amazon Prime Gaming continue d’offrir des cadeaux et des jeux à ses abonnés. De son côté, Ubisoft frappe fort en permettant à tout le monde, peu importe sa plateforme, d’essayer jusqu'à cinq épisodes d’Assassin’s Creed pendant une période donnée. Et puis il y a les immanquables jeux gratuits Epic Games Store. Depuis plus de cinq années maintenant, la plateforme continue sa distribution hebdomadaire de cadeaux. Ce sont donc deux nouvelles productions qui seront disponibles d’ici quelques heures, mais il vous reste une chance de récupérer ceux de la semaine dernière. C'est maintenant ou jamais.

Les deux jeux gratuits Epic Games Store de la semaine

Nouvelle semaine, nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. On connaît la routine par cœur désormais, à 17h00 tapantes chaque jeudi de nouveaux titres sont proposés à l’ensemble des utilisateurs de la plateforme. Il vous reste donc encore quelques heures pour mettre la main sur le duo très apprécié de la semaine dernière, à savoir le très bon Loop Hero et l’addictif Bloons TD6. C'est votre dernière chance, puisque dès ce jeudi 10 août et ce jusqu’au 17 août à 17h00, ils seront remplacés par deux nouveaux jeux : Europa Universalis 4 et Orwell Keeping an Eye on You.

Europa Universalis IV

Premier jeu gratuit Epic Games Store de cette sélection : Europa Universalis 4. Un titre qui accuse un peu le poids des années étant sorti il y a dix ans tout de même, mais dont la profondeur de gameplay en fait toujours un must have pour les amateurs de jeux de stratégie. Conçu par Paradox, les experts en la matière, cet épisode vous propose de mener et de contrôler votre propre nation pendant quatre siècles riches en événements. Votre épopée débute avant la Renaissance après avoir fait un choix parmi des centaines de nations. Vous devez ensuite la mener jusqu’à l'Âge des révolutions en la gouvernant elle et ses sujets, en contrôlant le commerce, en développant une puissance commerciale, en gérant la politique, en formant des alliances et bien plus encore. Bref un ancien ténor du genre, disponible gratuitement sur l'EGS et sans condition d'ici quelques heures.

Orwell Keeping an Eye on You

Le second jeu gratuit Epic Games Store de cette sélection est quant à lui beaucoup plus confidentiel. Il n’empêche qu’il a eu son petit effet auprès de celles et ceux qui l’ont essayé, les avis très positifs étant plus que majoritaires sur la plateforme concurrente. Dans Orwell Keeping an Eye on You, vous incarnez le célèbre Big Brother. Pour tenter de trouver les responsables d’une série d’attentats terroristes, vous devez enquêter sur la vie des citoyens et épier leurs moindres faits et gestes. Les renseignements que vous fournirez et les conclusions que vous en tirerez auront des conséquences. Mieux vaut ne pas se tromper sur l’identité des individus recherchés.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Une sélection encore une fois diversifiée, qui s’appuie davantage sur la popularité des titres auprès de leurs communautés que leur renommée. Et pour la semaine prochaine ? Quels seront les prochains jeux gratuits Epic Games Store ? Pas de leak cette fois, pour le moment, il faudra attendre 17h00 tapantes pour découvrir l’identité du prochain duo.