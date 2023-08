Deux nouveaux jeux Epic Games Store arrivent. Cette semaine, la boutique proposera encore une sélection des plus intéressantes avec deux titres qui ont largement fait leur petit effet. On connaît en revanche l’identité du prochain titre offert.

Nouvelle semaine, nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. C’est une routine confortablement installée depuis plus de cinq ans maintenant et qui a permis à la boutique des créateurs de Fortnite de venir rivaliser avec Steam. Tous les jeudis à 17h tapantes, la plateforme met à disposition de tous les utilisateurs une ou deux productions à récupérer sans frais et à conserver à vie. Pas d’impératif, si ce n’est d’avoir un compte sur l’EGS, et même parfois quelques cadeaux plus intéressants que les autres lors de périodes données comme les Méga Soldes ou les fêtes de fin d’année. En attendant ces événements plus croustillants, l’Epic Games Store poursuit son train-train habituel. Deux nouveaux jeux gratuits arrivent, mais voilà que leur successeur est déjà connu.

Deux jeux gratuits Epic Games Store cette semaine

On connaît la chanson par cœur désormais. Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront disponibles cet après-midi. Il ne vous reste donc que quelques heures pour mettre la main sur la sélection de la semaine dernière, composée de Homeworld Remastered Collection et Severed Steel. Dès ce jeudi 3 août à 17h00 et jusqu’au 10 août à la même heure, ils seront remplacés par deux nouvelles productions ô combien différentes : Bloons TD6 et Loop Hero.

Loop Hero

Franche réussite signée Devolver Digital, Loop Hero est un savoureux mélange de rogue-like et de deck-building. Petite particularité : le joueur ne contrôle pas directement son personnage : il avance tout seul au travers d’un tracé circulaire qu’il parcourra en boucle. Ce jeu gratuit Epic Games Store repose alors sur un système d’expéditions, de cartes et de classes de personnages déblocables. Rogue-like oblige, aucune d’entre elles ne se ressemblera, avec des affrontements, du loot et des parcours différents. Au joueur de positionner intelligemment ses cartes pour venir à bout des obstacles sur son chemin. Un système de loop/loot diablement efficace et original, qui a permis à Loop Hero de tirer son épingle du jeu lors de sa sortie en 2021. Le jeu a été un véritable succès critique et puisque ce sera gratuit, on ne saurait que trop vous recommander de ne pas passer à côté.

Bloons TD6

Le second jeu gratuit Epic Games Store de la semaine devrait moins enchanter les joueurs. Non pas qu’il ne soit pas aussi qualitatif ou addictif que son compère, loin de là. Cependant, il a déjà été offert à plusieurs reprises par le passé et les utilisateurs les plus réguliers grincent des dents. Tant pis pour eux, cette séance de rattrapage profitera à celles et ceux qui seraient passé à côté de Bloons TD 6. Le jeu se présente comme un tower defense très coloré avec un contenu généreux basé sur des modes, du contenu à débloquer à la pelle et des événements réguliers. Une petite production efficace qui a clairement son côté addictif. Ce n’est pas sans raison qu’elle cumule près de 235 000 avis extrêmement positifs sur la boutique concurrente.

Le prochain jeu gratuit Epic Games Store a leaké

L’EGS propose donc encore une fois une sélection franchement sympathique. La question qui brûle déjà toutes les lèvres en revanche c’est : et la semaine prochaine ? Là où l’on doit habituellement attendre cet après-midi pour découvrir l’identité du ou des remplaçants de ce duo, le prochain jeu gratuit Epic Games Store est déjà connu. Là encore on reste sur un excellent titre qui devrait avant tout parler aux amateurs de stratégie. Du 10 au 17 août 2023, ce sera en effet Europa Universalis 4 qui sera offert. Une production qui date un peu (il est sorti il y a 10 ans tout de même), mais ça reste un grand classique de la stratégie.

Créé par les experts en la matière, Paradox, ce prochain jeu gratuit Epic Games Store vous propose de contrôler une nation au travers quatre siècles dramatiques. A vous de gouverner votre pays et de dominer le monde comme bon vous semble, tout en profitant d’une véritable précision historique. Commencez avant la Renaissance, faites votre choix parmi des centaines de nations et menez votre empire jusqu'à l'Âge des révolutions. Un excellent titre qui avait lui aussi été offert sur l’EGS il y a quelques années.