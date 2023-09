Les jeux gratuits, tout le monde aime ça. Steam en offre régulièrement, tout comme L'Epic Games Store qui, chaque semaine, offre des jeux gratuits à ses utilisateurs. Des titres de tous les horizons qui, une fois dans votre bibliothèque, ne disparaîtront jamais, vous donnant ainsi l'occasion d'y revenir quand bon vous semble. Ce n'est pas pour rien que tous les joueurs PC aiment le jeudi.

Deux jeux gratuits à récupérer et vite !

Avant de mettre la main sur les deux nouveaux jeux de l'Epic Games Store, il vous reste encore quelques heures pour récupérer les deux jeux de la semaine dernière. Le premier s'appelle Out of Line, un jeu de plateforme dessiné à la main qui en met clairement plein les yeux avec sa direction artistique savoureuse. Il en est de même d'ailleurs pour The Forest Quartet, le second jeu offert de la semaine passée. Un titre narratif cette fois qui nous fait incarner un esprit souhaitant dire adieu à ses proches. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour les ajouter à votre bibliothèque, alors faites vite !

Les deux nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store

Cette semaine, les jeux gratuits seront beaucoup moins poétiques. Cela ne les empêche toutefois pas d'être particulièrement appréciés, bien au contraire. Le premier, c'est Soulstice, un jeu d'action qui lorgne un peu du côté des beat'em all. On y incarne deux sœurs liées à jamais sous la forme d'une chimère, qui doivent protéger leur royaume d'une invasion de créatures infernales. Un jeu riche en action qui ne lésine pas sur les moyens pour faire transpirer le joueur dans des combats acharnés. Le second jeu gratuit de cette semaine est quant à lui beaucoup plus posé. Il s'agit de Model Builder qui, comme son nom l'indique, nous propose simplement de construire de petits modèles de collection de bout en bout. Difficile de faire plus relaxant. Ces deux jeux gratuits seront disponibles dès ce jeudi 28 septembre à 17 heures pétantes.

Quel est le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

À l'heure où ces lignes sont écrites, on ne sait pas encore quel est le jeu gratuit de la semaine prochaine, ni combien il y en aura. Parfois, il arrive que les jeux fuient avant leur publication sur l'Epic Games Store. Mais, parti comme c'est, il faudra très certainement attendre 17 heures pour en prendre connaissance. Plus que quelques heures à attendre donc.