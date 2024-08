Ces nouveaux jeux gratuits seront pour rappel disponibles sur l'Epic Games Store à partir de 17 heures et jusqu'au 5 septembre à 16h59. La plateforme dit donc adieu à The Callisto Protocol et Gigantic: Rampage Edition pour laisser la place à un cocktail proprement explosif et pas moins de quatre jeux gratuits, chose suffisamment rare pour être soulignée. Voyons tout cela en détail.

L'Epic Games Store lâche une bombe atomique pour ces jeux gratuits de la semaine

Commençons naturellement pas l'offre de jeux gratuits la plus radioactive de la semaine sur l'Epic Games Store : Fallout Classic Collection. Après Prime Gaming pour célébrer le succès explosif de la série Fallout sur Prime Video, c'est donc au tour de la plateforme d'Epic de se joindre aux festivités atomiques en proposant de (re)découvrir les premiers jeux qui ont fait naître une franchise postapocalyptique aujourd'hui mythique.

Sans débourser un seul centime, ce sont donc trois jeux en un seul que propose l'Epic Games Store : Fallout 1, 2 et Tactics: Brotherhood of Steel, tous trois sortis dans les années 90 sur PC. Les deux premiers prennent la forme d'un C-RPG. Dans le premier, nous contrôlons tour à tour un résident d'Abri visitant une surface ravagée par les bombes nucléaires, dans une société dont la culture est bloquée dans les années 50. Dans le second, le jeu nous met dans la peau d'un descendant de ce résident d'Abri, envoyé en exploration pour sauver son village. Deux jeux absolument cultes, malgré leur grand âge.

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel prend quant à lui, comme son nom l'indique, la forme d'un tactical-RPG à la XCOM. Il se montre donc plus porté sur l'action que sur l'histoire, contrairement aux deux autres titres. Quoi qu'il en soit, c'est une bien belle aubaine gratuite que propose cette semaine l'Epic Games Store avec cette collection de grands classiques du jeu vidéo.

Un autre jeu gratuit où il va y avoir du sport

La seconde offre de jeu gratuit proposée par l'Epic Games Store se montre plus sportive et moins apocalyptique (quoique...). Il s'agit en effet de Wild Card Football, développé par Saber Interactive, sorti sur PC et consoles en 2023. Le titre prend la forme d'un jeu d'arcade de footbal américain un brin foufou, avec une mécanique de Wild Card pour influencer une partie de manière totalement chaotique.

Tout cela va en tout cas bien nous occuper en attendant les jeux gratuits qui prendront leur place sur la plateforme d'Epic à partir du 5 septembre à 17 heures. Si ceux-ci ne sont pas encore connus, leur identité sera révélée une fois les quatre jeux susmentionnés disponibles.

Source : Epic Games Store