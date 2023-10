Les jeux gratuits de l'Epic Games Store sont connus et vous réservent de belles surprises. Trois jeux très apprécies et ultra colorés qui vont non seulement jouer de vos reflexes, mais également vous pousser à la réflexion. C'est pas beau ça ?

La fin de semaine est chargée pour les joueurs PC entre les offres Steam et l'EGS, on est servi ! Le jeudi, l'annonce des jeux gratuits de l'Epic Games Store est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les joueurs PC. Il faut dire qu'à raison d'un ou deux jeux offerts chaque semaine, l'EGS est en train de constituer une très grosse bibliothèque de jeux à ses utilisateurs. Une opération de séduction qui semble fonctionner, puisque la firme continue chaque semaine et ce, depuis un bon moment maintenant. Cette semaine, ce sont d'ailleurs deux jeux qui sont proposés, l'un d'entre eux risque de vous casser la tête.

Dernière chance pour le jeu gratuit de la semaine dernière

Dans un premier temps, il vous reste encore quelques heures pour récupérer le jeu gratuit de la semaine dernière. Godlike Burger, c'est son petit nom. C'est un jeu de gestion et d'action qui vous propose d'incarner un cuisinier cinglé qui tient un resto au beau milieu de l'espace. Son établissement a la réputation de proposer le meilleur burger de l'univers, et c'est parce que ce cher cuisinier a un ingrédient secret : sa clientèle. Oui, il met littéralement les clients dans ses assiettes. Du coup, en plus de devoir gérer vos commandes, votre boutique et votre arrière-cuisine en vous équipant du meilleur matériel et en concoctant des burgers, il va falloir aussi s'occuper des clients pour assurer l'approvisionnement en viande. À vous donc de les traquer avant qu'ils ne quittent votre resto en les fracassant avec des pièges ou à l'ancienne, à coups de hachoir. Godlike Burger est récupérable gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'à ce soir 17h.

Trois jeux gratuits pour le prix de deux sur l'Epic Games Store

Ce jeudi 12 octobre 2023 à 17h, ce sont deux nouveaux jeux qui seront offerts gratuitement aux joueurs. Le premier, Blazing Sails, est un battle royale où l'on incarne non pas des héros armés, mais des pirates ! Bateaux, océan à perte de vue, canons et autres joyeusetés vous attendent dans ce BR coloré et déjanté. Enfin, le second titre offert est une compilation qui propose deux jeux d'une même licence. QUBE Ultimate Bundle comprend en effet le QUBE originel en édition complète et QUBE 2. Deux jeux de puzzle dans la veine de Portal, tous deux très appréciés pour leurs énigmes intelligentes et leurs univers atypiques. Vous devrez résoudre une tonne de puzzles principalement axés sur des cubes de couleur, tout en révélant plusieurs mystères dans la foulée.

Quel sera le prochain jeu de l'EGS ?

On ne sait pas encore quel sera le prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store, ni même s'il y en aura plusieurs d'ailleurs. S'il arrive parfois que l'identité de ces jeux soit connue avant l'officialisation il faut généralement attendre la fin d'après-midi aux alentours de 17h avant d'en avoir le cœur net. Pour le moment donc, on ne peut que théoriser sur ce que nous offrira l'Epic Games Store. Rendez-vous en fin de journée pour être fixé une bonne fois pour toute, en attendant, on prendra notre mal en patience.