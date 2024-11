Il ne reste donc plus que quelques heures pour récupérer Deceive Inc. et le pack Apex Legends permettant de récupérer Ash gratuitement sur l'Epic Games Store. À partir de 17 heures, la plateforme rafraîchit son offre de jeux gratuits, avec principalement une collection véritablement monumentale de huit jeux. Préparez votre fouet pour ne pas manquer ça, ou elle risque de se transformer en chauve souris et s'enfuir le 21 novembre.

Epic Games Store sort les crocs pour sa nouvelle offre de jeux gratuits

L'offre de nouveaux jeux gratuits de la semaine sur l'Epic Games Store la plus remarquable est indéniablement, vous l'aurez peut-être compris, Castlevania Anniversary Collection. Développée et éditée par KONAMI et sortie en 2019 à l'occasion du 50ème anniversaire du groupe, celle-ci nous permet de (re)découvrir les premiers pas d'une licence emblématique du jeu vidéo, tant par son univers riche et fascinant que par son gameplay action-plateforme iconique. Celle-ci comprend en effet pas moins de huit jeux, ainsi qu'un eBook unique permettant de découvrir les coulisses du combat contre le tout-puissant Dracula.

Castlevania Anniversary Collection comporte plus précisément le tout premier jeu de la licence sorti en 1986, jusqu'à Bloodlines sorti en 1994. Elle permet également de jouer au radicalement différent Kid Dracula, resté une exclusivité japonaise jusqu'à la sortie de cette collection. Voici donc la liste détaillée des jeux et contenu additionnel que vous pouvez obtenir cette semaine gratuitement sur l'Epic Games Store :

Castlevania

Castlevania II Simon's Quest / Belmont's Revenge

Castlevania III Dracula's Curse

Super Castlevania IV

Castlevania The Adventure

Castlevania Bloodlines

Kid Dracula (never released in English before)

History of Castlevania - Book of the Crescent Moon

Un autre jeu gratuit pour compléter la collection

Cette collection délicieusement rétro dédiée à Castlevania n'est toutefois pas la seule offre cette semaine. Elle s'accompagne en effet d'un autre jeu gratuit Epic Games Store, qui fait également office de collection : Snakebird Complete. Il s'agit cette fois d'un jeu d'aventure-puzzle développé par Noumenon Games, édité par Astra Logical et sorti en 2023. Plus précisément, nous avons ici droit à un pack comprenant Snakebird et Snakebird Primer.

Comme le nom de la licence l'indique, nous devons contrôler des oiseaux se comportant comme des serpents pour se nourrir. Le gameplay s'inspire donc très largement de l'iconique jeu rétro Snake, avec un petit twist et une centaine de niveaux qui nous donneront autant de nœuds au cerveau que de nœuds aux estomacs de nos oiseaux. Cette édition complète intègre toutefois divers éléments de type qualité de vie pour une expérience optimale, ainsi que des options d'accessibilité pour nous donner des coups de pouce au besoin. Il s'agit donc de jeux clairement pour tous publics, avec notamment une direction artistique mignonne, simple et efficace, le tout sans bourse délier en ce moment sur l'Epic Games Store.

En attendant la prochaine vague de jeux gratuits

Ces deux collections pourront donc être récupérées gratuitement sur l'Epic Games Store à partir de 17 heures et jusqu'au 21 novembre à 16h59. Ils seront ensuite suivis d'un nouvel arrivage de jeux gratuits, qui se feront également connaître à 17 heures. Nous tâcherons donc de vous tenir au courant des nouveaux développements sur la plateforme d'Epic en ce sens en temps voulu.

Source : Epic Games Store