A chaque jeudi la même rengaine. Devenu un rendez-vous incontournable pour les joueurs PC depuis quelques années, l’Epic Games Store offre chaque fin de semaine au moins un nouveau jeu gratuit. Un cadeau mis à disposition pendant sept jours chrono, après quoi ils sont remplacés par de nouveaux titres. Pas d’entourloupe, pas de condition, il suffit simplement d’avoir un compte pour la boutique et le tour est joué. Une initiative devenue pour beaucoup un rituel, où chaque jeudi après-midi est synonyme de jeu gratuit EGS. Justement quel est celui de cette semaine ? Voici le programme pour les prochains jours.

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store de la semaine

Plus que quelques heures pour récupérer le plus délicieux des jeux gratuits Epic Games Store. Comme toujours, la boutique des créateurs de Fortnite permet d’obtenir un ou plusieurs cadeaux sans frais, tous étant changés chaque semaine. C’est donc votre dernière chance de récupérer le jeu de simulation Recipe for Disaster. Il sera en effet remplacé dès ce jeudi 16 février à 17h par un seul nouveau titre, puisqu’à première vue il n’y aura encore qu’un seul nouveau jeu gratuit Epic Games Store cette semaine : Warpips.

Un petit jeu indé au pixel art chatoyant orienté action et stratégie, avec un zeste de tower defense pour pimenter le tout. Dans ce jeu de guerre tactique, les joueurs doivent livrer pléthore de batailles explosives via un gameplay facile à prendre en main mais où la moindre erreur pourrait être fatale. Ils pourront compter sur une multitude d’unités, des véhicules imposants comme des chars ou des hélicoptères pour prendre l’avantage lors de ces batailles aléatoires courtes (10 à 20 minutes) mais intenses. Un jeu gratuit Epic Games Store à cheval entre Command & Conquer et Nexus Wars facile à prendre mais difficile à maîtriser. S’il ne paie pas de mine sur le papier, Warpips est très apprécié des joueurs. Sur Steam par exemple, il cumule près de 3000 avis positifs.

Quel est le jeu gratuit de la semaine prochaine ?

Peut-on s’attendre à un autre jeu ou à un cadeau bonus ? Visiblement non. Cette semaine encore l'éditeur se contentera donc d'un seul titre. Quid de la semaine prochaine ? Pas de grande surprise, puisque notre leaker national billbil-kun a dévoilé quelques heures à l'avance le prochain cadeau. Du 23 février au 2 mars 2023, toujours à 17h, les joueurs pourront donc bel et bien mettre la main sur Duskers. Un titre de stratégie se déroulant dans l'espace qui a conquis les amateurs du genre sur Steam, où il cumule des milliers d'avis très positifs.

Dans ce jeu, vous devez piloter un drone à l'intérieur d'un vaisseau spatial abandonné et chercher un moyen de survivre. Comment l'univers est-il devenu un cimetière géant ? Survivez et cherchez des ressources, des améliorations pour vos drones et votre vaisseau. Il faudra néanmoins réussir à venir à bout de créatures dangereuses. Les armes et le carburant se font rares dans cet univers généré de façon procédurale, la stratégie est donc primordiale pour optimiser au mieux ses explorations.