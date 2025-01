Le week-end approche tout doucement, vous savez ce que ça veut dire ? De nouveaux jeux gratuits se préparent à atterrir dans votre backlog. Les abonnés à Prime Gaming ou au Xbox Game Pass y sont bien habitués. Mais, du côté de l'Epic Games Store, la dynamique est encore mieux huilée. Chaque jeu, une nouveauté est offerte en cadeau à tout le monde, sans condition. Découvrez ce qui vous attend dès aujourd'hui !

Un jeu gratuit poignant sur l'Epic Games Store

Depuis jeudi dernier, les joueuses et joueurs PC inscrits gratuitement sur l'EGS peuvent récupérer Behind the Frame. Ce petit jeu indé reposant et artistique est disponible jusqu'à ce soir, 16h59 dernier délai. Ensuite, la place du jeu offert de la semaine sera cédé à un tout nouveau titre. Autant vous dire que ça va changer d'ambiance !

De fait, le nouveau gratuit de l'Epic Games Store n'est autre qu'Undying. On est déjà sûr qu'il plaira aux fans de The Last of Us ou The Walking Dead. Dans ce jeu post-apo, vous incarnez Anling, une femme qui, malheureusement, a été mordue par un zombie… Sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de se transformer, elle entreprend d'enseigner tout ce qu'il faut à son jeune fils pour survivre par ses propres moyens dans ce monde.

Le gameplay de ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store vous plonge dans le quotidien de cette petite famille. Il vous faut planifier vos actions et faire ce qui est nécessaire pour voir le lendemain. Cependant, gardez en tête que Cody, votre fils, apprend de vous. Son avenir dépendra donc de vous, alors ne perdez pas de temps, ni de vue votre objectif. Une fois de plus, l'EGS vous propose de découvrir un jeu qui sort du lot, autant par son gameplay que la force de son histoire.

Undying avait eu un petit écho à sa sortie, en 2023. Il s'apprête d'ailleurs à paraître sur Nintendo Switch, le 11 février 2025. Mais, les joueuses et joueurs PC vont pouvoir le découvrir gratuitement grâce à l'Epic Games Store. Il s'offre à vous dès aujourd'hui, 17 heures, et jusqu'au 6 février prochain.