Après la folie des 16 jeux gratuits offerts par l’Epic Games Store pour boucler l’année 2024 en beauté, la plateforme continue des distribuer des titres aux utilisatrices et utilisateurs. Mais en reprenant son traditionnel rythme hebdomadaire. La semaine dernière, la boutique a voulu faire découvrir l’excellent Hell Let Loose. Un FPS qui a pour contexte la Seconde Guerre mondiale et qui offre des affrontements impressionnants dans la lignée de ce que peut produire une licence culte du genre : Battlefield. Un nouveau jeu très apprécié, avec 92% d’avis positifs sur 11 710 évaluations, est encore disponible.

Le jeu gratuit Epic Games Store du 9/01 au 16/01/2025

Chaque semaine, l’Epic Games Store est « the place to be » pour jouer gratuitement sur PC. Pas d’entourloupe et de condition cachée, c’est Tim Sweeney qui régale depuis plusieurs années maintenant. Ce qui était au départ un bon moyen d’attirer du monde sur la plateforme s’est transformé en un rendez-vous hebdomadaire immanquable. Jusqu’à ce jeudi 16 janvier 2025, tout le monde va pouvoir télécharger Turmoil sur l’Epic Games Store. Un jeu indépendant de simulation qui vous propose de devenir un magna du pétrole. Avec une relecture un peu plus légère de la ruée vers le pétrole du 19e siècle en Amérique du Nord. « Pendant que vous gagnez de l’argent en forant et en vendant du pétrole, la ville grandira avec vous ».

Comme précisé par les fiches Epic Games Store et Steam du jeu, la quête du pétrole se mérite. Il vous faudra acheter des terres, construire une plateforme et un réseau de canalisations. Tout cela dans le but d’acheminer votre précieuse ressource pour ensuite le vendre au meilleur prix. Et donc au bon moment. Pour prospérer, vous pourrez acquérir des outils et des améliorations plus performants. Une fois obtenus, ils vous permettront de parfaire les opérations d’extraction de pétrole. Turmoil, qui est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store, est jouable en solo avec une campagne, mais aussi en multijoueur où vous pourrez vous mesurer à des inconnus ou à des amis.

Turmoil restera gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’à ce jeudi 16 janvier 2025 à 16H59 tapantes. À partir de 17h00 (heure française), il sera remplacé par Escape Academy. Un jeu totalement différent puisqu’il s’agit ici d’un puzzle-Game à faire seul ou à plusieurs, en local comme en ligne, où vous apprendrez l’art de l’évasion dans une école pas comme les autres. Il sera offert sur l’Epic Games Store du 16 au 23 janvier 2025 à 16h59 (heure française) tapantes.

