C’est une routine ancrée depuis de longues années maintenant. A son lancement en 2018, l’EGS a trouvé la solution parfaite pour attirer de nouveaux utilisateurs : offrir des jeux gratuits chaque semaine. Une initiative qu’elle poursuit encore aujourd’hui. Chaque jeudi à 17h00 tapantes, la boutique des créateurs de Fortnite offre au moins un nouveau cadeau, parfois deux. 5 ans de jeux offerts ça ne se refuse pas et c’est un autre jeu gratuit Epic Games Store qui sera donné d’ici quelques heures.

Voici le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine

L’Epic Games Store poursuit son train-train habituel. Un nouveau jeu gratuit sera disponible cet après-midi. Il vous reste donc encore quelques heures pour mettre la main sur le soulsvania en 2.5D Grime où les armes, vivantes, changent de forme et de fonction selon les ennemis absorbés. Il sera ensuite remplacé par Train Valley 2 du 13 au 20 juillet, toujours à 17h00, heure française. Une production bien plus riche que son nom laisse transparaître et qui devrait faire de l'œil aux amateurs de casses-tête. Ce jeu gratuit Epic Games Store mêlant gestion et logique vous invite à faire évoluer votre compagnie ferroviaire de l'époque de la révolution industrielle vers le monde du futur. A vous de construire des réseaux ferroviaires les plus grands et complexes jamais vus tout en faisant face à de nombreux défis logistiques.

La tâche ne sera pas aisée, puisqu’il faudra également aider votre communauté locale à prospérer en prenant en compte les besoins des villes et des industries de la vallée. Le gameplay mêle alors tycoon, puzzle et micromanagement. Ce sont au total 18 modèles de locomotives qui peuvent être débloqués et personnalisés avec plus de 45 types de wagons. Pour l'occasion, le mode Entreprise fait son arrivée avec une cinquantaine de niveaux. Celles et ceux qui veulent plus de contenus ou de challenges pourront même se tourner vers les quelque 1500 niveaux créés par la communauté via le Steam Workshop. Avec son gameplay efficace, sa gestion illimitée, ses visuels low-poly tout jolis et son ambiance chill, ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store a tout pour plaire aux amateurs du genre. Il a en tout cas fait mouche auprès de ses possesseurs, avec des milliers d’évaluations positives sur la boutique concurrente.

Quel est le prochain jeu gratuit EGS ?

Un bon petit jeu qui ne paie pas de mine, mais qui pourrait donc vous tenir en haleine cet été. Et pour la semaine prochaine, quel sera le programme ? Ce seront deux jeux gratuits qui seront disponibles sur l’Epic Games Store du 20 au 27 juillet 2023 : The Elder Scrolls Online, ainsi que Murder by Numbers. Plus besoin de présenter le premier, installé dans le paysage des MMORPG depuis longtemps. Sa version de base sera donc offerte à l’occasion de son arrivée sur la boutique.

Quant à Murder by Numbers, il s’agit d’un jeu indépendant à base d’enquête et de pixels qui a eu son petit succès. L’action prend place en plein Los Angeles de 1996. Une actrice de série devient la star d’un polar grandeur nature quand son boss est retrouvé mort quelques temps après l’avoir renvoyée. Elle doit alors découvrir la vérité et prouver son innocence.