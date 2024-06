Jusqu'au 27 juin, l'Epic Games Store permet de récupérer gratuitement le jeu gourmand et bien noté Freshly Frosted, ainsi qu'un cadeau bonus sur Rumble Club. Mais ce n'est exceptionnellement pas tout, alors qu'un autre jeu se laisse essayer gratuitement cette semaine.

Un jeu gratuit hors programme sur l'Epic Games Store

Cette offre hors programme de l'Epic Games Store concerne Gigantic: Rampage Edition, sorti en avril dernier. Il s'agit de la version définitive de Gigantic, un titre mélangeant MOBA et Hero Shooter (un équivalent à Predecessor, anciennement connu sous le nom de Paragon, en somme), développé par Motiga et sorti en 2017. Pour marquer le coup de son arrivée le 20 juin sur la plateforme d'Epic, cette ultime version du jeu se laisse essayer gratuitement jusqu'au 26 juin.

Les habitués de League of Legends et Overwatch devraient être en terrain connu avec Gigantic: Rampage Edition. Il est en effet question de jouer en 5 contre 5 dans des parties multijoueur rythmées, aux commandes d'une vingtaine de héros aux compétences uniques, et d'essayer de détruire la base adverse avant l'autre équipe. Cette version définitive du jeu ajoute le support du crossplay, de nouveaux modes de jeu et un gameplay amélioré par rapport à sa forme initiale. Le titre en a également profité pour se départir de microtransactions. Les éléments à débloquer le sont via une monnaie que l'on ne peut obtenir qu'en jeu.

S'agissant des héros, il est possible de faire évoluer ceux que l'on préfère via différentes combinaisons d'équipement pour mieux coller au style de jeu de chacun. Le studio Motiga entend continuer de supporter le jeu via des patchs gratuits visant à ajouter du nouveau contenu régulier.

Comment profiter de l'offre d'essai gratuit

Si ce programme vous intéresse, vous avez donc jusqu'au 26 juin pour en profiter sur l'Epic Games Store. Voici la marche à suivre, que disposiez d'un compte sur la plateforme ou non :